Beurzen duiken diep in het rood

Nu grote delen van Europa opnieuw op slot gaan, naderen banken uit vrees voor oplopende probleemkredieten hun diepterecord van mei.

De Europese beurzen kleuren woensdag opnieuw dieprood. De Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone, duikt tot 3 procent lager. Eenzelfde beeld op de Brusselse beurs. Daar koerst de Bel20 2,6 procent lager op 3.072 punten. De barometer noteert nu bijna 15 procent onder de zomerse piek van 21 juli, toen de Bel20 in de loop van de handelsdag 3.594 punten aantikte.

De salamicrash vloeit voor uit de vele kopzorgen waar beleggers mee kampen. De grootste is en blijft de pandemie. Deze avond zal zowel de Duitse kanselier Angela Merkel als de Franse president Emmanuel Macron aankondigen dat de natie in belangrijke mate weer op slot gaat, om de onrustwekkende tweede golf van het coronavirus in te dammen.

-15% Crash in schijfjes Door de salamicrash van de jongste weken noteert de Bel20 bijna 15 procent onder de zomerse piek op 21 juli

Dat is slecht nieuws voor een biergigant als AB InBev , die morgen met de resultaten over het derde kwartaal komt. Tijdens de lockdown in de lente bleek de thuisverkoop voor de biergigant absoluut geen substituut voor de weggevallen - veel rendabeler - verkoop in de horeca.

Voor het derde kwartaal rekenen analisten op beterschap: de volumes zouden jaar op jaar nog 4 procent krimpen, tegenover 17 procent in het tweede kwartaal. Maar vraag is wat het vierde kwartaal brengt, nu ook op de voor AB InBev cruciale Amerikaanse markt bij een recordaantal besmettingen steeds meer lokale besturen de horeca aan banden leggen.

Nog een opvallende daler: de Euro Stoxx Banken-index, de korf van 22 grootbanken uit de eurozone. Die tuimelt onder aanvoering van grootbanken als BNP Paribas en ING 4 procent naar 52,21 punten en glijdt onder het dieptepunt van september. Het diepterecord van iets meer dan 50 punten tijdens de lockdown dit voorjaar - toen het laagste peil sinds de lancering van de sectorbarometer in 1992 - is niet meer veraf.

De reden is niet ver te zoeken. Nu steeds grotere delen van Europa door de opmars van het virus op slot gaan, vrezen beleggers opnieuw voor oplopende probleemkredieten na de adempauze tijdens de zomer.

Bovendien onderstreepte het Britse HSBC, dat zijn bedrijfsmodel versneld op de schop neemt, deze week dat heel de sector voor een existentiële crisis staat. Door het chronische nulrentebeleid van centraal bankiers valt er steeds minder geld te verdienen met het klassieke kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren.

De Europese Centrale Bank gaf bij monde van voorzitster Christine Lagarde al aan dat extra stimulus op komst is nu het herstel tot stilstand is gekomen. Dat zal waarschijnlijk nog niet voor de vergadering van morgen zijn, maar de meeste 'ECB-watchers' rekenen op dit ogenblik op zo'n 500 miljard extra stimulus in december.