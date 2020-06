Beurzen duiken fors in het rood

Beursstrategen zien echter geen reden om in paniek te slaan. 'Voor beleidsmakers is de prioriteit nu de economie, een beperkte opflakkering van het virus is dan onvermijdelijk'

De Europese beurzen starten de week in mineur. De Euro Stoxx50 , de korf steraandelen uit de eurozone, start de week met ruim 2 procent verlies. In Parijs verliest de CAC40-index 2,5 procent . De Brusselse Bel20 is een uitzondering, met dank aan UCB : de biofarmaciegroep vlamt dankzij sterke onderzoeksresultaten voor het experimentele psoriasismiddel bimekizumab.

In essentie zijn de zorgen dezelfde als die van eind vorige week: beleggers hebben met een beursrally van bijna 40 procent sinds het dieptepunt in maart een stevig voorschot genomen op een verhoopt scherp economisch herstel vanaf de tweede jaarhelft (zie grafiek).

Zo'n snel en stevig herstel na de mokerslag die het coronavirus en bijhorende 'lockdown' in de eerste jaarhelft heeft uitgedeeld, staat of valt echter met het uitblijven van een tweede virusgolf. En dus kunnen beleggers berichten over een opflakkering van besmettingen, zoals het voorbije weekend in de Chinese hoofdstad Peking, missen als kiespijn.

Toch vinden beursstrategen het te vroeg om op de paniekknop te drukken. Deutsche Bank-strateeg Jim Reid relativeert de berichten uit China. 'Afgerond naar boven is er nu in China een toename van het aantal besmettingen met 0,1 procent, na 62 dagen met 0,0 procent groei'.

Reid maakt zich meer zorgen over de Verenigde Staten. 'De VS hebben het moeilijk de dagelijkse groei van de besmettingen zoals in West-Europa tot onder 1 procent terug te dringen. Meest problematisch is de toestand in Californië, Texas, Florida en Arizona. Die drie eerste zijn de volkrijkste deelstaten en dus is het zorgwekkend dat drie maanden ver in de pandemie er nog altijd sprake is van een stijging.'

JPMorgan-strateeg John Normand maakt zich tot nader order geen grote zorgen. Hij vindt de opflakkering die we nu zien eerder een logisch gevolg van het beleld - in casu de snelle heropening van de Amerikaanse economie - dan iets om over te tobben.

'Nadat in maart en april gezondheid duidelijk de voorrang kreeg op de economie, is nu de prioriteit van beleidsmakers in die mate veranderd dat een tweede golf eigenlijk onvermijdelijk is'. Normand blijft voorspellen dat Wall Street, gemeten aan de brede S&P500-barometer, eind 2020 het recordpeil van februari weer zal benaderen.