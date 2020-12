Beurzen en pond krijgen klappen door Britse zorgen

Beleggers zijn zenuwachtig omdat Europese landen hun grenzen met het Verenigd Koninkrijk hebben gesloten en opnieuw een deadline voor de brexit is verstreken.

De Europese aandelenmarkten starten de kerstweek met stevig verlies: in Brussel noteert de Bel20 kort na de middag ruim 3 procent in het rood. Een gelijkaardig verlies is er voor de Europese korf steraandelen Euro Stoxx50. Op de valutamarkten zakt het pond met 1,3 procent tegenover de euro en met 2 procent versus de dollar. Daarmee valt de Britse munt tegenover de euro net niet terug naar het laagste peil in drie maanden.

Beleggers tobben over de nieuwe coronavariant in het Verenigde Koninkrijk, die de Britse premier Boris Johnson afgelopen weekend verplichtte Londen en grote delen van Zuidoost-Engeland op slot te doen. Met als afgeleid resultaat een inreisverbod voor Britten in grote delen van Europa en een nog grotere chaos rond het Kanaal dan sowieso met de brexit al het geval was.

Bovendien zijn het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de brexit. Daarmee is weer een deadline verstreken. Het Europees Parlement zei vorige week dat ratificatie voor het einde van het jaar onmogelijk is als er zondag geen akkoord werd bereikt.

Moeilijke winter

Beursstrategen maken zich voorlopig geen grote zorgen. 'Fundamenteel is er weinig veranderd', zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'Iedereen weet dat we een moeilijke winter krijgen. Maar als de vaccins ook werken tegen de nieuwe variant van het virus, is er vooruitzicht op beterschap op langere termijn. Beleggers focussen nu op de problemen op korte termijn in plaats van de lange termijn. Vorige week was dat omgekeerd.'

Frank Vranken, hoofdstrateeg van Puilaetco, zit op dezelfde golflengte: 'De aandelenmarkten zijn na de rally van november behoorlijk duur en dan is er weinig nodig om een correctie te veroorzaken. Maar de zenuwachtigheid is wellicht van voorbijgaande aard. De aandelenmarkten zijn de laatste twee weken van het jaar dunner in volumes, en daardoor is er meer volatiliteit.'

Opvallende dalers zijn Europese grootbanken als ING (-6%) en KBC (-4%). Beleggers vrezen voor oplopende probleemkredieten nu de huidige virusopstoot de economie weer lamlegt. Bovendien zijn beleggers ontgoocheld omdat de Europese Centrale Bank de sector vraagt ook volgend jaar zuinig te zijn met het dividend.

Luchtvaart zwaarst getroffen

Stevige verliezen zijn er in Brussel ook voor typische 'verlaat-het-huisaandelen', die beleggers dumpen nu de vaccinhoop uit november overschaduwd wordt door de vrees voor een lange winter verplicht thuiszitten. De bierreus AB InBev duikt in Brussel 4 procent lager, de bioscoopuitbater Kinepolis tuimelt 3 procent.

De luchtvaartsector is het zwaarst getroffen, nu grote delen van Europa vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk verbieden. IAG, het moederbedrijf van British Airways, duikt 11 procent in het rood, voor Air France-KLM is er 5 procent verlies.

Gijsels blijft optimistisch over de aandelenmarkten op wat langere termijn. 'Het economisch herstel in 2021 zal sterker zijn dan wat mensen verwachten. Tegelijkblijven centrale banken en regeringen geld in de economie pompen. In een context van negatieve reële rentes moet je reële activa hebben, zoals aandelen en goud.'

