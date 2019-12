Beurzen en rente stijgen na sterk jobrapport in VS

De Amerikaanse economie creëerde in november veel meer banen dan verwacht.

De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft een zeer sterke maand achter de rug. Het aantal banen groeide in november met 266.000, tegenover 156.000 in oktober. Economen hadden slechts 180.000 extra jobs voorspeld. Voorts zijn er in september en oktober meer arbeidsplaatsen bijgekomen dan eerder gemeld.