‘Beurzen geprijsd voor perfectie, maar die is er ook’

De heropening van de economieën wordt hoe langer hoe meer werkelijkheid. Een golf van stimuli schept goede vooruitzichten, maar ook 'dure' beurzen. JPMorgan-strateeg Vincent Juvyns blikt vooruit.

Wall Street is geen koopje meer. Maar de belegger die met een nulrentend spaarboekje aan de zijlijn blijft, mist volgens Juvyns de ‘wall of money’ die de economie dit jaar een enorme boost zal geven.

Wall of money

De heropening van de economie is een feit. Juvyns vertelt over wat hij hoort van zijn Amerikaanse en Chinese collega's, over hoe het er bij hun aan toe gaat. ‘We onderschatten in Europa hoe fors de wereldeconomie aan het heropenen is.’

President Joe Bidens enorme ‘dopering’ van de Amerikaanse economie, met een stimulus ten belope van bijna 20 procent van bruto binnenlands product, heeft effecten tot ver buiten Amerika. ‘Wat Biden doet, is ook geweldig voor Europa.' We krijgen zelfs een dubbele boost, want westerse consumenten hebben enorme spaaroverschotten en popelen om die te laten rollen. Met andere woorden: er komt een dubbele ‘wall of money’ op ons af.

Inflatie

Is er dan geen risico op inflatie? 'Tijdelijk wel. Ik kan het weten, want ik ben aan het verbouwen. Bouwmaterialen kopen is een nachtmerrie.' Maar die inflatie is niet duurzaam, want drie deflatoire factoren blijven spelen: de vergrijzing, de globalisering en (meer dan ooit) de technologische disruptie. ‘Zie ons hier nu zoomen.'

Juvyns denkt dat de gedopeerde economie niet in een duurzame rentestijging ontaardt. ‘Je merkt dat zodra de Amerikaanse tienjaarsrente naar 1,7 à 1,8 procent stijgt de meer risicoaverse beleggers weer in schatkistpapier (treasury's) stappen. Dat rentepeil kan perfect hand in hand gaan met stijgende aandelenkoersen.'

Dure beurzen

Juvyns erkent dat de beurzen duur zijn. Wie in het verleden tegen de huidige koers-winstverhouding instapte, realiseerde in de daaropvolgende tien jaar geen royaal rendement, leren de statistieken. Maar de strateeg benadrukt dat de hoge waarderingen best wel goed onderbouwd zijn. ‘Ja, er zit perfectie in de koersen verrekend. Maar die perfectie wordt ook ingelost.'