Beurzen kleuren rood door angst afbouw stimulus

Het goudlokjesscenario van een sterk economisch herstel in combinatie met een forse monetaire stimulus lijkt op zijn laatste benen te lopen. Twee weken geleden kondigde de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed) - Jerome Powell - aan dat de afbouw van de monetaire stimulus waarschijnlijk nog dit jaar begint .

En de Fed is niet de enige centrale bank die de voet van het monetaire gaspedaal wil halen, want ook de Europese Centrale Bank (ECB) zou volgens economen bij het rentebesluit van donderdag aankondigen dat ze de inkoop van obligaties gaat afbouwen.

Daardoor schieten beleggers in een kramp. De Europese beurzen gaan rond 11.00 uur gemiddeld 1,3 procent lager. Ook de Belgische beursbarometer Bel20 moet 1,1 procent inleveren. De sterrenkorf kleurt bijna volledig rood, alleen het crisisaandeel Colruyt weet de dans te ontspringen.

Een deuk voor auto's

Vooral de autoaandelen gaan in de verkoop. Gemiddeld zakken ze 1,8 procent. De grootste verliezer is Stellantis dat 2,45 procent daalt, maar ook Volkswagen en Daimler leveren 2 en 2,1 procent in.