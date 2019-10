‘Beurzen kunnen 20 procent lager gaan bij recessie'

De beurzen hebben volgens ING-econoom Peter Vanden Houte een recessie nog niet in de koersen verrekend. Maar hij ziet ook lichtpunten, zoals soepele centrale banken.

Hoe bezorgd moeten we zijn over de sombere industriebarometer (ISM) die dinsdag uit Amerika kwam?

Peter Vanden Houte: ‘Het cijfer is belangrijk omdat het de vinger aan de pols is van de Amerikaanse economie. En de score was niet goed, de Amerikaanse industrie staat er zwakker voor dan gedacht. Ook als je wat dieper naar de barometer kijkt, zie je dat er problemen zijn, want de bestellingen en de export waren eveneens zwak. Alles wijst dus op een vertraging. Ook in Europa zijn de vooruitlopende graadmeters niet goed en waren de nieuwe bestellingen aan de zwakke kant.’

Waarom reageerden de beurzen pas gisteren zo heftig?

Vanden Houte: ‘Dat is altijd heel moeilijk om te zeggen. Het zal een combinatie van factoren zijn. Je had ook de matige data van de loonstrookjesverwerker ADP. Die lieten een lagere Amerikaanse jobcreatie zien dan wat economen hadden verwacht. Mogelijk zagen beleggers dat als een bevestiging van de slechte ISM-barometer van de dag daarvoor.’

‘In het algemeen zagen we de afgelopen maanden twee verschillende verhalen in de financiële markten. Het ene verhaal kwam van de aandelenmarkten, die het goed bleven doen en dus weinig economisch onheil voorspelden. Maar een heel ander verhaal kwam van de obligatiemarkten. Daar zagen we de rentes flink lager gaan, wat een signaal is voor een op handen zijnde vertraging van de economische groei. Het is altijd moeilijk te zeggen welke markt dan gelijk heeft. De daling van gisteren verkleint in ieder geval de kloof tussen de twee.’

‘Daarnaast zag je tot nu dat de aandelenmarkten uitgingen van stijgende bedrijfswinsten. Mogelijk voelen beleggers inmiddels nattigheid. Op basis van mijn vooruitkijkende indicatoren denk ik dat die winsten begin 2020 met 5 à 10 procent kunnen dalen. Als dat klopt, zijn de huidige waarderingen te hoog.’

Hoe groot acht u de kans op een recessie?

Vanden Houte: ‘Dat is erg moeilijk te voorspellen. Er is een angst onder economen dat de kwakkelende industrie ook de dienstensector aansteekt. Op dit moment zien we dat de activiteit in de dienstensector nog toeneemt, maar ook daar zien we tekenen van kwetsbaarheid. Het is dus nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren. De situatie hangt af van enkele politieke factoren zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China. Als de Amerikanen en de Chinezen morgen een handelsakkoord hebben, kan de situatie in de industrie snel verbeteren. Maar als het nieuws rond de handelsoorlog en de brexit slecht uitpakt, kunnen we in 2020 in een krimpmodus geraken.’

‘Er zijn wel belangrijke lichtpunten. We zien dat de kredietpolitiek van banken nog heel soepel is. Dat is ongebruikelijk in de aanloop naar een recessie. Hetzelfde beeld zie je bij bedrijfsobligaties. Ook zag je in het verleden vaak dat recessies volgden op renteverhogingen van de centrale bank. Ook daarvan is nu geen sprake, want zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank heeft de rente verlaagd.’