Beurzen opnieuw onder druk

De Europese beurzen kunnen hun openingswinsten niet vasthouden.

De Euro Stoxx 50 , de beursgraadmeter voor de eurozone, ging bij opening tot 0,7 procent hoger, maar noteert intussen met een licht verlies van 0,3 procent. Ook de Bel20 valt een halve procent terug. De Dow Jones opent straks nog met een winst van 0,4 procent, voorspellen de futures.

De lichte achteruitgang volgt na de grootste beursklap sinds juni 2016 gisteren. Beleggers vrezen voor de impact van het coronavirus op de wereldwijde economische groei. Italië heeft een dozijn dorpen in quarantaine geplaatst. Volgens analisten van Oxford Economics heeft het coronavirus een gat van 1.000 miljard dollar geslagen in het wereldwijde BBP. Zondag verlaagde het IMF zijn wereldwijde groeivooruitzichten.

Intussen waarschuwen bedrijven bijna dagelijks over de impact van het coronavirus. Vandaag gaat in Parijs de Franse kledinggroep SMCP 10 procent onderuit. 'Onze verkopen in China zijn zwaar getroffen door het virus', meldde de groep uit Parijs.

'De markt is door het virus momenteel blind aan het varen. We weten slechts twee zaken zeker. Eén, het virus zal wereldwijd een belangrijke impact hebben op de wereldeconomie. Twee, het virus zal uiteindelijk verdwijnen. Wat er daartussen zal gebeuren is onmogelijk te voorspellen', zegt strateeg Peter Boockvar van Bleakley Financial Group aan Bloomberg.

Circa de helft van de 19 sectoren in de Stoxx Europe 600 staan dinsdag op verlies. Beleggers verkopen vooral autobouwers en banken. De toerismesector - die maandag werd uitgespuwd - noteert licht hoger. Easyjet wint bijvoorbeeld 0,5 procent, na een uitschuiver van 17 procent maandag.

In Brussel neemt Galapagos de kop in de Bel20 met een winst van 2 procent. AB InBev zakt evenwel met meer dan 2 procent na een verkoopadvies van HSBC. Beleggers zijn niet gerust in de resultaten die de bierbrouwer donderdag publiceert.