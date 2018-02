Beurzen opnieuw onderuit door renteklim

De dreiging van een sneller dan verwachte Britse renteverhoging zet aandelenmarkten opnieuw zwaar onder druk.

De Britse centrale bank zorgt donderdag voor hernieuwde onrust op de financiƫle markten. 'We zullen het monetair beleid wat vroeger en meer moeten verstrakken dan we in november dachten', zegt zij in een toelichting van haar beleid.

De obligatiemarkten reageerden onmiddellijk negatief op de boodschap van de Bank of England. De obligatiekoersen dalen, waardoor de langetermijnrente stijgt. De Britse tienjaarsrente klimt van 1,55 naar 1,62 procent.

Ook elders in Europa en de VS stijgt de langetermijnrente. De rente op Amerikaans tienjarige papier klom even opnieuw richting het hoogste peil in vier jaar, maar viel intussen wat terug. Een tegenvallende veiling van staatspapier en een begrotingsdeal die de schulden met bijna 300 miljard dollar verhoogt zetten Amerikaans schuldpapier onder druk.

Late handel

De hogere rente haalt net als begin deze week de aandelenmarkten onderuit, zowel in Europa als de VS. Bij ons verdubbelden de dagverliezen in de late handel, waarbij de Bel20 afsloot met een verlies van een ronde 2 procent.

Pas na de Europese slotbel diepten ook de Amerikaanse beurzen hun verliezen uit. Rond 18u30 Belgische tijd stond de Dow Jones-index op 2 procent verlies, met een even groot verlies voor technologiebeurs Nasdaq.

Volatiliteit

De dalende aandelenbeurzen gaan weer gepaard met toenemende volatiliteit. De VIX-index, die weergeeft in welke mate aandelen op een neer gaan, ging opnieuw boven 30 punten na woensdag onder de 25 gedaald te zijn. De heroplevende volatiliteit voedt de marktnervositeit nadat al enkele beleggingsproducten die gokten op een verdere daling van de volatiliteit in rook opgingen.

Ook obligatie- en wisselkoersen beginnen steviger te schommelen: een maatstaf voor de volatiliteit van valuta steeg naar het hoogste niveau sinds bijna een jaar. Zo daalde de yuan het scherpst sinds de devaluatie in augustus 2015 na nieuws over een kleiner dan verwacht handelsoverschot.

Kort na de sluiting van de Europese beurzen ziet dit eruit als de tweede slechtste beursdag van het jaar tot nog toe: maandagavond laat verloor de Dow op een bepaald moment 6 procent, om 4,6 procent lager te eindigen. De dag nadien werd de slechtste Europese beursdag sinds de Britten er in een referendum voor kozen om zich af te scheuren van de EU. Dat is al ruim anderhalf jaar geleden.