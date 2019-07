Beurzen slaken zucht van opluchting

De heropening van de handelsgesprekken tussen de VS en China veroorzaakt een collectieve zucht van opluchting op de beurzen. De G20-top van dit weekend levert de beleggers veel hoop op, maar een zware ontnuchtering blijft mogelijk, waarschuwen strategen.

De Europese beurzen winnen in de vroege namiddag meer dan 1 procent. In Azië waren de winsten nog uitgesprokener. De Japanse Nikkei eindigde met 2,1 procent winst. De Chinese CSI300 spurtte net geen 3 procent hoger.

Uit de coulissen van de G20-bijeenkomst kwamen meer positieve signalen dan de markt had verwacht. 'De top zelf was maar een zijprogramma, met een vage eindverklaring en geen enkele verbinding van welk land dan ook', stelt Deutsche Bank. 'De echt belangrijke zaken gebeurden in de marge van de top: de wapenstilstand tussen de VS en China, een onverwachte ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, een dooi in de relaties tussen de VS en Turkije, en een handelsdeal tussen de EU en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur na 20 jaar onderhandelen.'

De verwachtingen in de aanloop naar de G20-top waren niet hooggespannen. Vandaar dat deze optimistische berichten de markten steun geven. Frances Cheung Strateeg Westpac

'De verwachtingen in de aanloop naar de G20-top waren niet hooggespannen. Vandaar dat deze optimistische berichten de markten steun geven', zegt Westpac-strateeg Frances Cheung.

Huawei

De belangrijkste motor achter de beurswinst is de hoop dat de VS en China alsnog een handelsakkoord sluiten. Beide partijen gaan weer praten. Voorlopig stopt de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe invoerheffingen in de koelkast.

'Daarbij is ook de minder harde aanpak van het Chinese telecomconglomeraat Huawei door de VS belangrijk' benadrukt Deutsche Bank. 'Amerikaanse bedrijven mogen weer toeleveren aan Huawei, zolang het de nationale veiligheid niet in gevaar brengt. Trump suggereerde dat het Huawei-probleem uit de gesprekken zal worden gehaald, wat als positief gezien zal worden omdat het geen finale deal in de weg staat.'

Toch is niet iedereen optimistisch. 'Je holt de beursklim best niet achterna', waarschuwt Jason Tuvey van Capital Economics. 'De wapenstilstand tussen de VS en China is maar tijdelijk. Een verdere escalatie is nog altijd mogelijk, waarna de markten wel eens heel fel zouden kunnen terugvallen.'

Zwaard van Damocles

De handelsspaningen blijven als een zwaard van Damocles boven de markten hangen. Andrew Milligan Hoofdstrateeg Aberdeen Standard Investments

'De handelsspaningen blijven als een zwaard van Damocles boven de markten hangen', zegt ook hoofdstrateeg Andrew Milligan van Aberdeen Standard Investments. 'De duivel kan hem wel eens in de details zitten. Trump heeft gezegd dat hij niet gehaast is een deal te sluiten. En Huawei blijft aan een kort touw trekken om in de VS zaken te mogen doen. Dat kan bovendien op eender welk moment weer ingetrokken worden.'

'Ik vrees dat de economische indicatoren niet zullen verbeteren zolang er geen echt handelsakkoord is', denkt NAB-econoom Tapas Strickland. 'De PMI-indicator over het Chinese ondernemersvertrouwen die vandaag bekendraakte, wijst op een lichte krimp van de industrie. Ondernemers zullen bewijzen willen zien voor ze opnieuw investeren en mensen aanwerven.'

Goud valt terug