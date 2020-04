Beurzen stijgen fors dankzij optimisme over corona

Het optimisme is ook terug te zien bij een aantal belangrijke analisten. 'Wij verwachten dat de pandemie begin april zijn hoogtepunt bereikt in Europa', zegt UBS. De Zwitserse zakenbank baseert zich daarbij op verschillende indicatoren zoals het aantal nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Ook hoofdeconoom Samy Chaar van de Zwitserse private bank Lombard Odier ziet de situatie zichtbaar verbeteren. 'We zien nu dat het aantal infecties stagneert in Azië en Europa, waardoor het debat verschuift van 'hoe controleren we de uitbraak' naar 'hoe herstarten we onze economie'. Dat is een enorme ontwikkeling ten opzichte van enkele weken geleden en heel goed nieuws. In Azië zien we ook dat er ondanks de voorzichtige hervatting van de economische activiteit geen tweede besmettingsgolf is ontstaan.'