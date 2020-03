Beurzen stijgen ondanks duikvlucht Europese economie

Daarnaast kijken de beurzen naar 'positieve' coronacijfers uit Italië, waar het aantal nieuwe besmettingen maandag voor de tweede dag op rij daalde. Ook uit China kwam positief nieuws, want het economische leven in Wuhan - de Chinese stad waar het virus voor het eerst uitbrak - is weer opgestart. Dat ondersteunt het sentiment, omdat de beurzen meer focussen op de toekomst dan op de huidige situatie. En het vooruitzicht op een mogelijke stagnatie van het aantal besmettingen in Italië en het bewijs uit Wuhan dat de economie na een tijd quarantaine weer kan herstarten, bieden beleggers hoop dat dergelijke scenario's ook voor andere landen mogelijk zijn.