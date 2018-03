Beurzen verheugd over 'perfect' jobrapport VS

Het goudlokjesscenario van hoge economische groei en lage inflatie is terug. Dat suggereert het maandelijkse jobrapport van het Amerikanse ministerie van Arbeid. Het aantal banen steeg in februari met liefst 313.000, tegenover 239.000 in januari. De jobcreatie was veel groter dan verwacht, want economen hadden slechts 205.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld.