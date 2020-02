Beurzen volledig hersteld van coronadip

De aandelenmarkten staan na het herstel van de jongste dagen hoger dan voor de uitbraak van het coronavirus. Waarom zijn beleggers zo optimistisch en wat zijn de vooruitzichten?

De aandelenmarkten zijn woensdag voor de tweede dag op rij flink gestegen. Ze staan nu hoger dan begin dit jaar, toen van een coronavirus nog geen sprake was. De Bel20 steeg zelfs naar het hoogste peil sinds 1 februari 2018.

Er circuleerden berichten dat vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Britse onderzoekers spraken van een 'significante doorbraak' en een Chinese universiteit zou zelfs een geneesmiddel hebben ontwikkeld. Economen en analisten zien nog andere redenen voor het opmerkelijke herstel van de beurzen.

Virus heeft beperkte impact op groei

'De ongerustheid over de economie ebt weg', zegt Dirk Thiels, beleggingsstrateeg van KBC. 'De jongste cijfers wijzen op een uitbodeming van de Europese economie. Voor de wereldeconomie is het coronavirus een vrij lokaal gebeuren van voorbijgaande aard. Later komt er een inhaalbeweging.'

Economen verwachten dat de groei van de Chinese economie op korte termijn sterk daalt, van 6 procent in het vierde kwartaal van 2019 naar 4,5 à 5 procent in het eerste kwartaal van 2020. Maar ze voorspellen ook een inhaalbeweging vanaf het tweede kwartaal. De Chinese groei over heel 2020 zou dan uitkomen op ongeveer 5,6 procent in plaats van de eerder verwachte 5,9 procent. De negatieve gevolgen voor de wereldeconomie zullen veel beperkter zijn.

Olieprijs en rente dalen

'De negatieve impact van het coronavirus wordt gedeeltelijk gecompenseerd door andere factoren', zegt Christophe Van Canneyt, hoofdeconoom van de vermogensbeheerder Puilaetco. 'De olieprijs en de langetermijnrente dalen.' Goedkopere olie en een lagere rente hebben doorgaans een positieve invloed op de economische groei.

Het coronavirus heeft ook positieve neveneffecten voor de economie. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Ook Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, verwijst naar die 'positieve neveneffecten' van de epidemie. 'De lagere olieprijs drukt de inflatie. Daardoor verwachten beleggers dat de centrale banken stimulerende maatregelen lanceren of een geplande verstrakking van het monetair beleid uitstellen.'

China ondersteunt economie

China pompte maandag en dinsdag 1.700 miljard yuan (220 miljard euro) in het financieel systeem om de economische groei te ondersteunen. Die maatregelen helpen volgens Van Canneyt het vertrouwen te herstellen. Volgens de Chinese staatstelevisie is de regering van plan de btw te verlagen en banken te helpen.

Bedrijfsresultaten beter dan verwacht

In de VS steeg de winst per aandeel met 3 procent in de meer dan 300 S&P500-bedrijven die al resultaten publiceerden. 61 procent van die ondernemingen deed beter dan verwacht. In Europa overtreft 65 procent van de bedrijven de prognoses van analisten, hoewel de winst per aandeel met 2 procent daalde. Vooral de olie- en gasbedrijven zagen de winst dalen.

Geen alternatieven voor aandelen

'Beleggers zijn op zoek naar aandelen omdat die de enige activaklasse vormen waarmee je nog iets kunt verdienen', zegt Guy Lerminiaux, hoofd aandelen van Degroof Petercam. 'Zonder het coronavirus zouden de Amerikaanse aandelenmarkten vandaag bijna 10 procent hoger staan dan eind vorig jaar.'

Ook Vanden Houte signaleert dat er geen alternatieven zijn. 'Als de rente langer laag blijft, is de beurs TINA (there is no alternative, red.).' Hij merkt ook op dat beleggers veel cash aanhouden.

Blijven de beurzen stijgen?

Lerminiaux is optimistisch. 'De rente zal laag blijven en veel beleggers hebben weinig aandelen. Ik verwacht dat de aandelenmarkten dit jaar met 10 procent stijgen. Zonder virus was in een scenario zonder recessie en met een herverkiezing van Donald Trump als Amerikaans president een stijging met 20 tot 25 procent mogelijk.'

Ik zie de beurzen dit jaar met 10 procent stijgen. Guy Lerminiaux Hoofd aandelenbeleggingen van Degroof Petercam

Maar de aandelenspecialist waarschuwt ook. 'ESG-beleggingen (E staat voor Environment (milieu), S voor Social (sociale verantwoordelijkheid) en G voor Governance (deugdelijk bestuur), red.) zijn een hype en de volgende zeepbel.' Hij verwijst naar de grote interesse in duurzame beleggingen en de spectaculaire stijging van aandelen als Tesla. Lerminiaux ziet nog een ander risico. 'Als het coronavirus de Olympische Spelen in Tokio in gevaar zou brengen, zou dat een duidelijke impact hebben.'

Vanden Houte is relatief voorzichtig. 'We hadden niet verwacht dat de beurzen zo snel zouden herstellen. Als het coronavirus veel mensen zou besmetten in de VS, kan de positieve sfeer op de aandelenmarkten snel verdwijnen. Het is een precair evenwicht. Er mag niet veel verkeerd lopen.'