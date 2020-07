Beurzen zetten zich schrap voor beroerd resultatenseizoen

De kwartaalresultaten die beursgenoteerde bedrijven vanaf dinsdag publiceren zullen erg slecht zijn. Beleggers kijken al vooruit naar een beter tweede halfjaar.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase geeft dinsdag de aftrap van het resultatenseizoen met de publicatie van haar resultaten voor het tweede kwartaal. Europa start woensdag met de cijfers van ASML en Barco presenteert donderdag als eerste Belgische onderneming zijn rapport.

Nu al staat vast dat de kwartaalresultaten van de grote meerderheid van de bedrijven zeer slecht zullen zijn, omdat de lockdown heeft geleid tot een ongeziene krimp van de Amerikaanse en Europese economieƫn. De economische activiteit in de eurozone was in het tweede kwartaal zowat 15 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In de VS kromp de economie met zowat 10 procent.

50% winstdaling De winst van de Europese bedrijven is wellicht met 50 procent gedaald.

Die zware recessie heeft de omzet en vooral de winst van de bedrijven spectaculair doen dalen. De winst van de bedrijven in de Amerikaanse S&P500-index is jaar op jaar met ruim 40 procent afgenomen, voorspellen analisten. In Europa bedraagt de daling wellicht meer dan 50 procent.

In de VS is de schade minder groot omdat sectoren als technologie en gezondheid er zwaarder wegen. KBC

In de VS is de schade iets minder groot dan in Europa, omdat de sectoren die de winnaars zijn van de coronacrisis er zwaarder wegen in de beursindexen. KBC verwijst naar de technologie- en farma-aandelen. De technologiebedrijven profiteren van de versnelde digitalisering en veel technologieaandelen stegen de jongste weken naar een recordhoogte.

Olieaandelen

Zowel in de VS als Europa krijgen de energiesector, de producenten van duurzame consumptiegoederen zoals auto's en de zware industrie de grootste klappen. Behalve de technologiebedrijven houdt de nutssector het best stand.

De energieaandelen staan onder zware druk omdat de olieprijs fors is gedaald en de raffinagemarges zijn gekrompen. De zakenbank Morgan Stanley voorspelt dat de Europese olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal een verlies boekten van 4,2 miljard dollar, tegenover een winst van 12 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Shell, BP en Eni hebben samen voor tientallen miljarden afschrijvingen aangekondigd omdat ze hun langetermijnvooruitzichten voor de olieprijs sterk hebben verlaagd. Total en Equinor zullen wellicht dat voorbeeld volgen.

De Zwitserse bank UBS verwacht dat de autoproducenten verliezen rapporteren omdat de wereldwijde autoproductie in het tweede kwartaal met 47 procent is gezakt.

Beter tweede halfjaar

Maar analisten beklemtonen dat de onzekerheid erg groot is. In de VS hebben meer dan 180 van de 500 grootste beursgenoteerde ondernemingen de indicaties over hun winstverwachtingen ingetrokken. Mede daarom zijn de verschillen tussen de winstprognoses van de individuele analisten uitzonderlijk groot.

De beurzen kijken al vooruit naar het derde en vierde kwartaal, die wellicht minder slecht zullen zijn. De geleidelijke versoepeling van de lockdown heeft tot gevolg dat de economisch activiteit opleeft tegenover het dieptepunt in april. Maar de economische activiteit zal nog geruime tijd lager blijven dan voor de start van de coronacrisis. De stijging van het aantal besmettingen in de VS creƫert extra onzekerheid.

Beleggers hopen dat ondernemingen een indicatie geven van de omzet en de winst die ze later dit jaar verwachten. Analisten voorspellen dat de bedrijfswinsten ook in het derde en vierde kwartaal lager zullen zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de winstdaling zal geleidelijk verminderen. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 zullen de winstcijfers wellicht weer stijgen.

Schermvullende weergave Een pompstation van Shell in Rusland. Analisten verwachten dat Shell en andere oliebedrijven zeer slechte kwrtaalresultaten publiceren. ©REUTERS

