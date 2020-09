Beyond Meat sluit smakelijke deal

De Amerikaanse beurzen staan in het rood. Beyond Meat sluit een deal met de supermarktketen Walmart, en Bed Bath & Beyond gaat bestellingen binnen een dag leveren.

De beurzen in New York maken dinsdag een meer zijwaartse beweging na de mooie beursdag van maandag, toen de graadmeters meer dan 1 procent hoger trokken. Beleggers zijn mogelijk bezorgd om de weer oplopende Amerikaanse coronabesmettingen. De belangrijkste gezondheidsadviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, zegt dat de VS er niet goed voorstaan nu het de winter ingaat met oplopende infecties.

Verder kijken beleggers uit naar het debat dat vannacht plaatsvindt tussen de Amerikaanse president Donald Trump en presidentskandidaat Joe Biden. De Dow Jones gaat rond 17.15 uur 0,6 procent lager.

Beyond Meat

Beyond Meat vliegt ruim 10 procent hoger na een nieuwe deal met Walmart. De maker van plantaardige burgers is met de supermarktketen overeengekomen dat zijn burgers vanaf volgende week in 2.400 vestigingen van Walmart liggen. Dat zijn drie keer zoveel winkels als er nu de burgers verkopen.

De zakenbank Goldman Sachs stelde eerder dat sprake is van magere fundamenten bij Beyond Meat, omdat het bedrijf steeds meer concurrentie krijgt van rivalen als Impossible Foods en omdat restaurants twijfelen om tijdens de coronacrisis de producten van Beyond Meat op te nemen in hun menu.

Vorige maand rapporteerde Beyond Meat nog een kwartaalverlies van 10,2 miljoen dollar. De kosten om de burgers en worsten in de supermarkten te krijgen bleken hoger dan verwacht en dat vrat aan de winst.

Bed Bath & Beyond

De Amerikaanse zeepspecialist Bed Bath & Beyond begint met 'same day delivery', levering op dezelfde dag dat je bestelt. Daarvoor gaat het een partnerschap aan met Shipt, een onderdeel van de supermarktketen Target . Shipt helpt ook de grootwarenhuisuitbater Costco en de supermarktgroep Kroger bij het leveren van spullen aan huis.

'Het belangrijkste is dat we alles klaar hebben voor de feestdagen van eind december', zegt chief digital officer Rafeh Masood tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC. 'Het is een andere manier van shoppen voor klanten die zich veel zorgen maken over hun veiligheid.' Veel Amerikanen zijn door het fors opgelopen aantal besmettingen voorzichtig met fysiek winkelen. Daarom zetten steeds meer bedrijven in op de verkoop via het internet.

De beslissing volgt op de service die Bed Bath & Beyond eerder dit jaar bood om online te bestellen en het product in de winkel op te pikken zonder dat er menselijk contact aan te pas komt. Dat bleek vanwege de coronacrisis een goede zet. In het kwartaal dat eind mei eindigde, verkocht het bedrijf 82 procent meer online met toenames van meer dan 100 procent in april en mei. Door de pandemie kochten consumenten massaal zeepproducten en alcoholgels bij Bed Bath & Beyond.

Volgens analisten zijn de koerswijzigingen van het bedrijf richting online verstandig. Ze zien erin de hand van de nieuwe CEO Mark Tritton. Die kwam in november bij het bedrijf en heeft sindsdien nieuwe managers aangesteld die ervaring hebben met e-commerce.