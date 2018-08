Bezorgdheid over harde brexit haalt Brits pond onderuit

Het pond is donderdag gedaald naar het laagste peil in tien maanden omdat beleggers een brexit zonder handelsakkoord vrezen. Dat is geen goed nieuws voor Belgische bedrijven.

De Britse munt is donderdag even naar 0,903 pond per euro gedaald. Het is van oktober vorig jaar geleden dat de Britse munt nog zo goedkoop was.

De daling van het pond in de voorbije dagen is te wijten aan toenemende bezorgdheid over een harde brexit. De Britse minister van Handel Liam Fox zei zondag dat er 60 procent kans is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder akkoord over de toekomstige handelsrelaties.

Een brexit zonder zo’n akkoord betekent dat de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie de handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen bepalen na de brexit. De Europese Unie kan dan importtaksen heffen op Britse producten, en omgekeerd. Nu zijn er geen importtaksen omdat het Verenigd Koninkrijk deel uitmaakt van de Europese eenheidsmarkt.

De Britse premier Theresa May hoopt de vrijhandel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie te behouden voor goederen. Maar het is dus verre van zeker of zij daarover een akkoord bereikt.

Het persbureau Reuters meldde dat steeds meer beleggers zich indekken tegen een sterke daling van het pond die het waarschijnlijke gevolg zou zijn van een harde brexit. ‘De zwakte van het pond is een duidelijk teken dat de markten beginnen te focussen op de specifieke risico’s voor het pond van een brexit zonder akkoord’, zegt Viraj Patel, valutaspecialist van ING. ‘We zien het pond de komende maanden afbrokkelen naar 0,91 of 0,92 per euro.’

De Britse munt verloor al 15 procent van haar waarde tegenover de euro sinds de Britten op 23 juni 2016 kozen voor een vertrek uit de Europese Unie. Het pond daalde in dezelfde periode met 13 procent tegenover de dollar.

De waardevermindering van het pond is slecht nieuws voor sommige Belgische bedrijven, voor wie het Verenigd Koninkrijk een afzetmarkt is. Het Verenigd Koninkrijk is met 19,5 miljard euro de vierde grootste afzetmarkt voor Belgische exporteurs, na Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Nathalie Debruyne, analiste van Degroof Petercam, past haar beoordeling nog niet aan voor de aandelen die zij volgt en actief zijn in het Verenigd Koninkrijk. ‘Het is onduidelijk wat zal gebeuren. De visibiliteit is te klein. Bij de aankondiging van de brexit in 2016 is het consumentenvertrouwen gedaald. Dat was slecht nieuws voor bijvoorbeeld Deceuninck, omdat sommige Britten beslisten de vervanging van ramen uit te stellen. Hetzelfde geldt voor Recticel dat isolatiemateriaal verkoopt.’

In een worstcasescenario zullen volgens Debruyne verschillende ondernemingen getroffen worden. ‘Het pond zou dan dalen en dat is slecht nieuws voor Recticel, Sioen, Deceuninck, Tessenderlo en Balta.’