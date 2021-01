Bidens nieuw steunplan zet Wall Street op record

De Amerikaanse beurzen gaan voor de derde dag op rij hoger. Beleggers kijken reikhalzend uit naar de extra stimulus waar Joe Biden mee zal uitpakken. De chip- en ruimtevaartwaarden zijn in trek.

Later vandaag zou Joe Biden, die volgende week wordt ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten, een nieuw stimulusplan ter waarde van 2.000 miljard dollar aankondigen. Het is net als eerdere steunplannen bedoeld om de zware economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten.

Omstreeks 17 uur wint de Dow Jones 0,4 procent en dikt de S&P500 0,2 procent aan. De Dow Jones bereikt meteen een nieuwe piek. Dat is ook het geval voor de Nasdaq Composite, die 0,6 procent hoger gaat.

Ruimtevaartbedrijven

Bij de sterkste stijgers in New York staan ook enkele ruimtevaartbedrijven. De aanbieder van commerciële ruimtevluchten Virgin Galactic schiet 18,6 procent omhoog, de satellietfabrikant Maxar Technologies is helemaal gelanceerd met 27,9 procent winst.