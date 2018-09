Big Mac houdt Dow op recordkoers

Een opvallende stijger in de Dow Jones is McDonald's , met een klim van 2,2 procent naar 164,38 dollar. De wereldmarktleider in fastfood kondigde donderdag nabeurs aan beleggers voor het 42ste jaar op rij het dividend te verhogen. En dit keer is die verhoging niet mondjesmaat: vanaf het vierde kwartaal van dit boekjaar gaat het driemaandelijks dividend liefst 15 procent hoger, van 1,01 naar 1,16 dollar. Dat stemt overeen met 900 miljoen dollar dat over één kwartaal naar de aandeelhouders vloeit.