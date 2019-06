'Big Tech dreigt de nieuwe banksector te worden'

Big Tech staat net als de Big Banks dit decennium voor een jarenlang reglementair keurslijf dat de winst en dus ook de beurskoersen zal beknibbelen. Dat zegt Nick Peters, vermogensbeheerder bij fondsengigant Fidelity.

van onze verslaggever in Londen

Het moet gezegd: praten met vermogensbeheerders van Fidelity International is best verfrissend in een wereld waar passief beleggen - een index schaduwen in het geloof dat je 'de markt' toch niet kunt kloppen - in opmars is. De internationale tak van de fondsengigant beheert in 27 landen 400 miljard euro beleggersgelden en is al decennia onafhankelijk van het vroegere Amerikaanse 'moederhuis', maar zweert bij de zoektocht naar ondergewaardeerde beleggingen die hij met de moedermelk meekreeg.

Een zoektocht die vaak tegendraadse visies oplevert. Dat leert een gesprek met Nick Peters, één van de beheerders van het 'multi-asset strategy' team van Fidelity. Zijn job komt er in essentie op neer de beleggingen zo te combineren dat klanten doorheen de vele zaagtanden van de financiële markten toch een positieve return halen.

Mario Draghi zal nieuwe stimulus niet meer zelf starten voor hij in oktober afzwaait, maar hij zal wel de communicatie zo scherp stellen dat zijn opvolger bij de ECB moeilijk anders kan weer schulden te gaan opkopen Nick Peters Fidelity

Zo is Peters geen fan van Big Tech, de reuzen van Silicon Valley die er tot eind vorig jaar een jarenlange verschroeiende rit hebben opzitten, een rit die in belangrijke mate de veel sterkere prestatie van Wall Street vergeleken met de technologiearme Europese beurzen verklaart. Op die Europese beurzen wegen de grootbanken zwaar door, een sector die sinds de crisis van 2008 na tien jaar als favoriete boksbal van de regelgevers en publieke opinie zowat de minst geliefde bij beleggers moet zijn.

Peters denkt dat Big Banks in die boksbalrol het komend decennium wel eens aflossing zouden kunnen krijgen van Big Tech. Denk aan de monsterboete van Google in Europa, het Cambridge Analytica-schandaal van Facebook en oproepen om de sector aan banden te leggen, bijvoorbeeld door de giganten op te breken. 'Regelgevers zijn zeker in de Verenigde Staten de druk op de grote technologiebedrijven aan het opvoeren en dat zal uiteindelijk tot tegenvallende resultaten en een lagere waardering op de beurs leiden, vergeleken met de zeer hoge koersen die we tot nog toe zagen.'

'Vergelijk het met wat we gezien hebben met de banksector na de financiële crisis', vervolgt Peters. 'Een regelgever die erg hard ingreep om de balansen in te krimpen en zo in de toekomst het brede publiek voor nieuwe ongelukken te behoeden. Nu zie ik een gelijkaardig scenario, met dit keer Big Tech dat jaren in het vizier van regelgevers en de publieke opinie zal staan'.

Bunds

Peters is evenmin fan van een andere belegging die iedereen nochtans maar blijft kopen, ongeacht steeds hogere koersen en - bijgevolg - een rendement dat steeds dieper onder nul zaakt: Duits staatspapier.

'Wij geloven in een scenario waarbij de centraal bankiers er uiteindelijk via collectieve stimulus in zullen slagen een vloer onder de groei te leggen', zegt de beheerder. 'En ook de Europese Centrale Bank zien we uiteindelijk weer kwantitatieve versoepeling (in bulk schulden opkopen met vers gedrukt geld om de economie te stimuleren, red.) opstarten. Voorzitter Mario Draghi zal die stimulus waarschijnlijk niet meer zelf starten voor hij in oktober afzwaait, maar hij zal wel de communicatie zo scherp stellen dat zijn opvolger moeilijk anders kan weer schulden te gaan opkopen'. Dinsdagmorgen hintte Draghi alvast op verse stimuli tijdens een toespraak in Sintra.

Schermvullende weergave Fidelity-beheerder Nick Peters denkt dat de Europse Centrale Bank later dit jaar een vers blik stimulus zal opentreken, zelfs als Mario Draghi (r.) opgevolgd wordt door de notoir strenge Duitser Jens Weidmann ©Bloomberg

Het klinkt misschien wat vreemd, maar het scenario waarbij de ECB weer in bulk schulden - inclusief Duitse - gaat opkopen, kan de koers van 'Bunds' onderuit halen. 'Misschien valt wat ik zeg in de categorie 'famous last words', maar ik denk echt niet dat de Duitse rente veel lager kan dan nu', zegt Peters. 'Gewoon omdat ik geloof dat extra actie van centraal bankiers de groei later dit jaar zullen stutten en dus de risico-aversie bij beleggers zal afnemen'.

Om die potentiële groeiverrassing in te spelen, raadt de beheerder Britse aandelen aan. Ook hier: behoorlijk tegendraads, gelet op het brexitmoeras. 'Vergeet niet dat de Londense steraandelen uit de FT100 twee derde van hun inkomsten in dollar, euro, yen, renminbi etcetera realiseren. En dus elke verdere daling van het pond zich in hogere koersen - uitgedrukt in sterling - vertaalt.'

Maar ook los van dat wisselkoerseffect vindt Peters Britse aandelen koopwaardig. Kleinere Britse aandelen noteren intussen tegen minder dan 10 keer de winst en bieden vaak een rendement van 5 procent of meer. In hun koers zit intussen al een grote kans op een worst case scenario voor brexit verrekend'.

Goudmijn

Eenzelfde vaststelling maakt de Fidelity-beheerder voor de zwaar afgestrafte Europese telecomsector.

'Iedereen focust op de dure 5G-veilingen, recent nog in Duitsland, en is bang dat door de zware investeringen in een performant netwerk straks de cashflow de stevige dividenden niet meer zullen dekken. Minder focus is er op het feit dat regelgevers overal in Europa beseffen dat te véél concurrentie de winst van de telecomspelers en dus ook de werkgelegenheid en de investeringen in de digitale economie in gevaar brengen. Daarom is er in veel landen net als in de Verenigde Staten een trend naar minder spelers, wat de cashflow veilig moet stellen.'

Niettemin raadt Peters beleggers aan 'verzekering' in hun portefeuille nemen, voor het geval centraal bankiers er toch niet zouden in slagen de economie te stutten of de handelsoorlogen uit de hand lopen. Naast typische vluchtoorden als de Japanse yen of Amerikaanse Treasuries - de meest liquide belegging ter wereld - breekt hij een lans voor goud en goudmijnaandelen.

'Goud stelde vorig jaar temidden alle onzekerheid en volatiele beurzen zwaar teleur. Dat was vooral omdat de dollar zo sterk was. Een dure dollar maakt goud duurder voor alle niet-Amerikaanse investeerders en dat weegt op de vraag. Nu zijn we er van overtuigd dat de dollar over zijn hoogtepunt is. Omdat de Amerikaanse groei afzwakt en de Federal Reserve snel zal beginnen de rente te verlagen.'