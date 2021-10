Bijltjesnacht bij centrale bank zet Turkse lira op dieptepunt

Met een middernachtdecreet elimineert Turks president Erdogan alle critici van de renteverlaging die de centrale bank vorige maand - ondanks oplopende inflatie - doorvoerde.

De Turkse lira glijdt donderdag af naar een - zoveelste - diepterecord tegenover euro en dollar. Eén euro kost nu 10,62 lira. Om een idee te geven: vier jaar geleden gingen er nog minder dan vier lira in één euro (zie grafiek).

De aanleiding voor de nieuwe verkoopgolf is een middernachtdecreet van president Erdogan. Die ontslaat na overleg met Sahap Kavcioglu, de gouverneur van de Turkse centrale bank, drie centraal bankiers. Eén van de toplui die wandelen gestuurd is, is Ugur Namik Kucuk, volgens het doorgaans goed ingelichte kantoor in Istanbul van persbureau Bloomberg de enige centraal bankier die vorige maand tegen de renteverlaging stemde.

Die renteverlaging kwam er ondanks hardnekkig hoge en oplopende inflatie. In september beliep de stijging van de levensduurte in Turkije jaar op jaar volgens de officiële cijfers bijna 20 procent. De centrale bank 'verkocht' de renteverlaging door in de toelichting te stellen dat die hoge inflatie veroorzaakt is door een 'tijdelijke' stijging van de voedselprijzen. Daarom heette een renteknip, van 19 naar 18 procent, niet alleen wenselijk maar 'noodzakelijk' te zijn.

Turkije vormt al langer een oefening in contrasten met Rusland, waar centraal bankier Elvira Nabioellina met laserfocus op inflatierisico's al jaren van president Poetin een onafhankelijke koers mag uitstippelen. Erdogan, daarentegen, ontslaat met de regelmaat van de klok centraal bankiers die vraagtekens stellen bij zijn theorie dat een lagere rente zich in lagere inflatie zal vertalen.

In maart moest de internationaal gerespecteerde gouverneur Naci Agbal opstappen nadat hij de rente tot 19 procent had verhoogd. De internationaal iets minder gerenommeerde Kavcioglu volgde hem op.