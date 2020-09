Bill Gates twijfelt aan betrouwbaarheid FDA

De oprichter van Microsoft , Bill Gates, begint twijfels te krijgen bij de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. De toezichthouder was volgens hem de nummer één autoriteit op het gebied van publieke gezondheid, maar dat is niet meer het geval. Gates heeft ook weinig vertrouwen in het Amerikaanse Instituut voor Infectieziekten. Dat zegt hij tijdens een interview met de Amerikaans zakenzender Bloomberg.