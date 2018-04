BinckBank slaat munt uit woelige beurshandel

Meer kopzorgen voor beleggers betekenen minder kopzorgen voor beursmakelaars.

De zorgeloze beurshandel is voorbij, leve de kopzorgen! Dat is in een notendop het relaas van het eerste kwartaal van de Nederlandse onlinemakelaar BinckBank .

Terwijl 2017 frustrerend rustig was, vertalen de pieken en dalen tot nog toe zich in veel meer beursorders van beleggers die kort op de bal hopen te spelen. BinckBank tekende op één kwartaal 2,68 miljoen transacties op, een stevige 29 procent meer dan een jaar geleden. In België zegt Binck een recordaantal transacties opgetekend te hebben, net als in Italië.

Er waren dan ook gebeurtenissen genoeg om beleggers uit hun slaap te halen. Zo was er begin februari een plotse opstoot van inflatievrees, die beleggers doet vrezen dat er een vervaldatum staat op het jarenlange perfecte scenario van aantrekkende economische groei én soepele centraal bankiers.

Later kwam daar nog het dataschandaal rond Facebook bij, wat beleggers wereldwijd winst deed nemen op de fors doorgestegen technologieaandelen.

Let wel: de forse hogere inkomsten vertalen zich niet in meer inkomsten. Niet alleen introduceerde de makelaar een nieuw prijsplan met lagere tarieven voor actieve klanten, maar Binck schafte in Nederland ook de commissielonen af op turbo's - instrumenten waar je met een hefboom op een stijging of daling van een financieel actief kunt inzetten. Dat gaf een boost aan het aantal transacties, maar niet aan de inkomsten.

Robotbelegger

Ten slotte zakte door het moeilijker beursklimaat ook het beheerd vermogen met 12 procent, wat ook een weerslag heeft op de beheerlonen. Binck biedt via de robotbelegger Laten Beleggen ook in België geautomatiseerd vermogensbeheer aan, waarbij een 'robo-adviseur' spaarders adviseert bij de vermogensopbouw.