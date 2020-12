Biocartis sluit deal met shorter

De specialist in snelle medische diagnoses betaalt een premie van 4,3 miljoen om een obligatiehouder aan te zetten schulden - ondanks de lage beurskoers - om te zetten in aandelen.

Wat voorafging. Het diagnosticabedrijf Biocartis lanceerde vorig jaar voor 150 miljoen euro converteerbare obligaties. Die operatie was toen in enkele uren al rond. De obligaties komen op vervaldag in 2024, en de conversieprijs werd vastgprikt op 12,89 euro. Intussen is het aandeel - door een reeks tegenvallers - ver onder die conversieprijs gezakt.

Toch is er nu een hefboomfonds dat bereid is zijn schulden - 15 miljoen euro - aan die prijs om te zetten in 1,16 miljoen aandelen. Als stimulus betaalt Biocartis die partij wel 4,3 miljoen euro cash. Beide partijen doen dus wat water bij de wijn.

Shorter

De tegenpartij zal de nieuwe aandelen gebruiken om zijn shortpositie - met winst - af te sluiten. Die ging destijds short in aandelen Biocartis als indekking tegen schommelingen in de waarde van obligatie. Als de converteerbare obligatie 'tweedehands' minder waard wordt door een koersval van de 'onderliggende' aandelen, stijgt immers de shortpositie in waarde.

De naam van de tegenpartij maakt Biocartis niet bekend, maar volgens de website van beurswaakhond FSMA is er slechts één aangemelde shorter: Citadel Europe met een shortpositie van 2,27 procent.

We kopen de schulden terug aan een korting van 35 procent. Jean-Marc Roelandt CFO Biocartis

Deze deal laat Biocartis toe om zijn schuldpositie 'tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden’ af te bouwen. 'We kopen de schulden terug aan een korting van 35 procent', zegt financieel directeur Jean-Marc Roelandt.

De berekening daarvoor is als volgt. Een: 4,3 miljoen euro cash. En twee: 1,16 miljoen nieuwe aandelen die aan de slotkoers van vrijdag een waarde hebben van 5,4 miljoen euro. Samen geeft dat 9,7 miljoen euro, of 65 procent van 15 miljoen eur0.