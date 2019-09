Biocartis tuimelt naar diepterecord

Na de zwaar teleurstellende halfjaarcijfers ging Biocartis dinsdag in de ochtendhandel opnieuw tot 7 procent lager naar 6,56. Meteen een diepterecord. Het vorige dateerde van augustus 2016, 6,58 euro. Het aandeel noteert nu ruim 40 procent onder de prijs waartegen het diagnosebedrijf in april 2015 naar de Brusselse beurs trok, 11,50 euro.

Integendeel: Biocartis halveerde de groeiprognose voor de verkoop van cartouches, een soort plastic cassette met bloed of weefsel die in het zaklabo wordt gestopt. Een snelle stijging van de recurrente inkomsten uit die cartouches is cruciaal om het bedrijf over enkele jaren rendabel te maken.