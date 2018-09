Biotech in bovenste schuif bij VFB-leden

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) verwacht zaterdag op zijn beleggerscongres in het Internationaal Congresentrum van Gent 1.100 beleggers. ‘Het aantal inschrijvingen voor onze ‘Dag van de Tips’ ligt een tikkeltje hoger tegenover dezelfde datum vorig jaar. Maar de stijging is verwaarloosbaar. We verwachten dat we zo goed als ongewijzigd zullen uitkomen’, zegt algemeen directeur Patrick Nollet.

‘Eerlijk gezegd: we hadden dat niet verwacht. Het beleggerssentiment lijkt dan wel wat te verbeteren, maar het is geen gemakkelijk beursjaar. Ik heb net nog naar de grootste dalers van de Brusselse beurs gekeken. Dat valt op zijn zachts gezegd niet mee.’

De Bel20 verloor dit jaar al 6 procent. Maar veel populaire aandelen die vaak in portefeuilles van particulieren zitten, zoals Bpost , Greenyard , Nyrstar of Econocom , bengelen vele tientallen procent lager.

Aantal leden neemt toe

De VFB polste naar de favoriete aandelen bij zijn leden. ‘De precieze namen geven we pas zaterdag vrij. Maar ik kan alvast vertellen dat biotechbedrijven hoog scoren’, tipt Sterckx. ‘De successen van ondernemingen als Ablynx, Argenx of Galapagos zijn inspirerend.'

'Biotech wordt dan ook de rode draad op ons congres. We hebben een apart biotechpaviljoen opgezet, waar een negental bedrijven zich voorstellen. Daarnaast gaat de Belgische biotechspecialist Jan De Kerpel, directeur Life Sciences & Healthcare bij Kempen, in op wat er nog allemaal in de pijplijn van de sector zit. We mogen fier zijn dat dankzij de Brusselse beurs veel van onze biotechbedrijven internationaal kunnen doorbreken. Een deel van de financiering komt van de Belgische particuliere beleggers.’