Biotechduo schiep 10 miljard beurswaarde in 2019

In schril contrast met de hoge vlucht van Galapagos en Argenx was het op de Brusselse beurs tijdens het beresterke 2019 doffe ellende voor de kleine biotechbedrijven.

De Bel20 , de graadmeter van Brusselse steraandelen, laat over het wereldwijd sterke beursjaar 2019 een winst optekenen van 22 procent, inclusief nettodividenden beloopt het rendement goed 25 procent

De Brusselse beurs boekt zo dankzij de 'FOMO-rally' haar beste jaar sinds 2009. Al moet die klim wel afgezet worden tegenover het bar slechte 2018, toen de beursgraadmeter 18,5 procent verloor. Per saldo staat de Bel20 nu net als anderhalf jaar geleden rond 4.000 punten.

Doorbraak

Dé vaststelling van beursjaar 2019 is echter de doorbraak van de biotech van de Lage Landen. Galapagos en Argenx schiepen samen meer dan 10 miljard aandeelhouderswaarde in 2019 (zie grafiek), via een koersexplosie van respectievelijk 132 en 69 procent. Dankzij die glansprestatie vertegenwoordigt het duo nu 11 procent van de Bel20-aandelenkorf. Dat is exact even veel als AB InBev, hét zwaargewicht van de Brusselse beurs.

Meer nog: het 20 jaar jonge Galapagos moet met een beurswaarde van meer dan 12 miljard euro, méér dan het 156 jaar jonge Solvay, nu alleen nog het Deense Genmab - omgerekend net geen 13 miljard euro waard - laten voorgaan als waardevolste biotechbedrijf van Europa.

Het contrast met 2018 is groot. Toen het Gentse Ablynx begin dat jaar voor net geen 4 miljard euro in handen van het Franse Sanofi kwam, kon je je terecht de vraag stellen of de vele knowhow rond biotechnologie in de Lage Landen ooit de kans zou krijgen om door te groeien tot een biotechreus zoals de Amerikaanse sectorpioniers Biogen en Amgen.

Ellende

De Argenx-deal met J&J vormde een voorproefje voor de miljardendeal die Galapagos deze zomer met de Amerikaanse gigant Gilead Sciences sloot. Een deal die de Amerikanen in ruil voor een cheque van 4,5 miljard euro weliswaar toegang verschafte tot reumamiddel filgotinib - een goudhaantje dat begin dit decennium bescheiden begon in Moldavië - maar tegelijk de Belgisch-Nederlandse groep onafhankelijk houdt.

De miljardenrush van Argenx en Galapagos contrasteert met de doffe ellende aan het andere uiteinde van het koersenbord. Op het beursgenoteerde wrakhout Nyrstar en Dexia na, nemen de kleinere biotechaandelen het leeuwendeel van de grootste koersimplosies van 2019 voor hun rekening.

Het trio Asit Biotech , Kiadis Pharma en Genkyotex vernietigde samen meer dan 200 miljoen aandeelhouderswaarde dit jaar. Asit (-81%) moet met een vrijwel lege kas vechten om te overleven, nu het belangrijkste product in ontwikkeling - een hooikoortsmiddel - nauwelijks blijkt te werken.

Idem bij de specialist in kankeronderzoek Kiadis (-74%): ook hier moest het verstgevorderde onderzoek de prullenmand in. En bij Genkyotex (-79%) bleek een experimenteel middel tegen leverfibrose in tests nauwelijks beter te werken dan de placebo.

Lees hier onze reeks over de opvallendste Belgische aandelen van beursjaar 2019 en check via onderstaande tabel de toppers en floppers van de Brusselse beurs.