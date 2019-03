Biotechpionier onderuit op Nasdaq

Op Wall Street gaat bij een vrije vlakke handel - de Dow Jones sluipt 0,2 procent hoger op 25.804 punten, alle aandacht naar Biogen . De biotechreus tuimelt 28 procent naar 232 dollar en ziet zo in één trek 18 miljard dollar in rook opgaan.

De reden is een zware opdoffer voor Biogen zelf en voor Alzheimerpatiënten: Biogen trekt in de derde en laatste klinische testfase een streep onder het onderzoek naar het potentiële alzheimermiddel aducanamab .

Biogen is met zijn 41 lentes samen met Amgen één van de oudste biotechbedrijven ter wereld en noteert al sinds 1983 op Nasdaq. Zelfs na de implosie waarderen beleggers de gigant, die in tegenstelling tot de kleinere en jongere rivalen verschillende sterproducten op de markt heeft en elk jaar stevige cashflow genereert, op 45 miljard dollar. Dat maakt een bod om Biogen van de beurs te halen weinig waarschijnlijk, ook al noteert Biogen tegen slechts 9 keer de verwachte winst over 2019.

Zakenkrant Wall Street Journal merkt op dat ook andere reuzen in de sector, zoals Celgene en Galapagos-partner Gilead Sciences, tegen bodemprijzen noteren. Dat is potentieel goed nieuws voor kleinere aandelen in de sector, aangezien de reuzen vanuit hun morrende aandeelhouders onder druk staan om hun pijplijn snel via overnames aan te vullen. Dat is zeker het geval voor Biogen, dat ook met stevige concurrentie kampt met zijn stermiddelen voor de behandelingen van multiple sclerose.