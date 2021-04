'Bitcoin als belegging heeft geen onderliggende waarde'

De euforie bij de beursgang van Coinbase en de forse stijging van de dogecoin en de bitcoin doen opnieuw vragen rijzen over cryptomunten. Is dit pure speculatie en gevaarlijk?

De ‘believers’ in cryptomunten hebben de jongste dagen in hun handen gewreven. De koers van Coinbase, een handelsplatform voor cryptomunten als de bitcoin, ging woensdag op de eerste beursdag 31 procent hoger. In de loop van de dag steeg de koers zelfs even met 72 procent. Donderdag noteerde het aandeel kort na de opening iets lager, maar het bedrijf was nog altijd 65 miljard dollar waard.

De cryptomunt dogecoin werd woensdag liefst 80 procent duurder en de ripple is de jongste twee weken verdrievoudigd. De bitcoin, de bekendste cryptomunt, is sinds begin dit jaar meer dan verdubbeld.

Een waardering van 79 keer de omzet voor Coinbase houdt geen steek. Leo Van Hove Professor monetaire economie VUB

‘Ik kan hier geen touw aan vastknopen’, zegt Leo Van Hove, professor monetaire economie van de VUB en non-believer. ‘Financial Times berekende dat de beurs Coinbase waardeert op 79 keer de omzet. Dat houdt geen steek. Als de bitcoin een betaalmiddel was, zou de handel in die munt een activiteit met lage marges zijn.’ Nu rekent Coinbase per transactie 0,5 procent kosten aan, wat relatief veel is.

Overgewaardeerd

Ook Jean-Luc Verhelst, blockchainconsultant en believer, geeft toe dat Coinbase nu overgewaardeerd is. Blockchain is de technologie waarop de bitcoin draait. ‘Er is veel speculatie in sommige cryptomunten, zoals de dogecoin. Maar die munt is minder geloofwaardig dan de bitcoin.’

Van Hove ziet wel enkele redenen die de stijging van de bitcoin kunnen verklaren. ‘De bitcoin is verworden tot een beleggingsinstrument, een activaklasse. Veel liquiditeit is op zoek naar rendement. Dan kan een instrument als de bitcoin interessant zijn om een beperkt deel van een brede portefeuille in te beleggen. De bitcoin wordt beschouwd als een bescherming tegen inflatie. Bovendien krijgt de munt meer ondersteuning. Tesla investeert in de bitcoin en het betaalsysteem Paypal laat de munt toe. Dat geeft hem terecht of ten onrechte wat credibiliteit.’

De bitcoin is de digitale versie van goud. Jean-Luc Verhelst Blockchainconsultant

Maar hij voegt eraan toe: ‘Als beleggingsinstrument heeft de bitcoin geen onderliggende waarde. Ik zal geen bitcoins kopen. Als de koers van de bitcoin in elkaar zou zakken, zullen ook de omzet en de winst van Coinbase dalen.’

‘De bitcoin is een activaklasse die zal blijven bestaan’, zegt Verhelst. ‘Ik heb vertrouwen in de technologie, die niet kan worden gestopt. De bitcoin is een alternatief als een grote financiële crisis ontstaat. De waarde zal op termijn stijgen omdat het aantal bitcoins beperkt is. De euro daarentegen kan je bijdrukken. De bitcoin is de digitale versie van goud.’

Geen mature activaklasse

De blockchainspecialist erkent dat de bitcoin nog geen mature activaklasse is. Maar hij ziet vooruitgang. ‘De volatiliteit van de bitcoin zal dalen. Die is al een beetje verminderd sinds de intrede van institutionele beleggers.’ De Amerikaanse bank JPMorgan creëerde beleggingsproducten waarvan de waarde is gekoppeld aan een korf van cryptomunten. Morgan Stanley geeft zijn rijke klanten toegang tot bitcoinfondsen.

De volatiliteit van de bitcoin zal dalen. Jean-Luc Verhelst Blockchainconsultant

De professor en de consultant zijn het erover eens dat de bitcoin geen betaalmiddel is of wordt. Van Hove: ‘Het aantal bitcointransacties dat kan worden verwerkt is beperkt. Ik hoop dat de bitcoin geen betaalmiddel wordt, want de munt is energieverslindend. Al zal dat misschien veranderen als alle bitcoins zijn gemined.’