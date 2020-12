Bitcoin breekt door 20.000 dollar

Veel beleggers zien de forse koersstijgingen van de afgelopen weken als een signaal dat er - net als eind 2017 - een zeepbel aan de gang voor de munt. Maar analisten wijzen erop dat de situatie nu anders is. 'De neergang na het hoogtepunt in 2017 was het gevolg van een speculatieve hype', zei Mike Novogratz, de CEO van Digital Galaxy onlangs in een intervview met de zakenzender CNBC. 'Nu stappen institutionele beleggers in de bitcoin, waardoor de prijs tegen eind 2021 tot 60.000 dollar kan stijgen.'