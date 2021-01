Bitcoin breekt door 35.000 dollar

Toezichthouder krijgt meer klachten

De FSMA, de Belgische financieeltoezichthouder, zegt de voorbije maanden meer klachten te hebben ontvangen van mensen die in bitcoin of andere virtuele munten wilden investeren. De klachten gingen vooral over platformen die cryptovaluta te koop aanboden, maar achteraf malafide bleken. ‘De jongste hype speelt zeker een rol in de stijging van het aantal klachten.’

Wie bitcoin of ander cryptovaluta wil kopen, kan daarvoor terecht op platformen zoals Coinbase, Kraken of het Belgische Bit4you. Maar wie eraan begint, doet er goed aan te checken of het platform dat de munten aanbiedt niet voorkomt op de lijst met malafide bedrijven waarvoor de FSMA waarschuwt.