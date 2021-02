Bitcoin breekt door kaap van 50.000 dollar

De bitcoin stijgt dinsdag met 3 procent en schiet daarmee door de 50.000 dollargrens. De cryptomunt is in 2021 al met 72 procent gestegen.

De recentste rally in de munt kwam er nadat de autobouwer Tesla begin vorige week had bekendgemaakt voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins gekocht te hebben om zijn cashpositie te diversifiëren. Ook Tesla-CEO Elon Musk heeft de munt de afgelopen weken flink gepromoot op Twitter, wat leidde tot verwijten van marktmanipulatie.

Sinds Tesla zijn er nog een reeks bedrijven gekomen die zeggen te overwegen bitcoins te accepteren. Zo zei Ned Segal, de financiële topman van het sociale medium Twitter, vorige week dat hij overweegt bitcoins te kopen. 'Als mensen echt vragen om transacties met ons te doen in bitcoin, moeten we overwegen of we geen bitcoins op onze balans willen hebben.'