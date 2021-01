Bitcoin duikt vijfde lager

De populaire cryptomunt staat een vijfde onder de piek van vrijdag. Een tijdelijke terugval of de start van grotere correctie?

De bitcoin is na de piek op vrijdag van bijna 42.000 dollar met bijna een vijfde gedaald tot 33.500 dollar. De cryptomunt was de voorbije weken en maanden aan een duidelijke opmars bezig.

In ons land vinden almaar meer mensen de weg naar de bitcoin via trackers die verhandeld worden via Belgische brokers.