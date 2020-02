Bitcoin herneemt kaap van 10.000 dollar

De joker van de financiële markten vlamt hoger. De digitale munt noteert in 2020 al 44 procent hoger.

Naast die van door nieuwe coronavirus is op de financiële markten nog een andere koorts te ontwaren: de bitcoinkoorts. 's Werelds favoriete digitale munt noteert op 10.360 dollar, wat neerkomt op een winst van ruim 44 procent sinds begin dit jaar.

Waarom de bitcoin zo hard klimt, is niet duidelijk. De munt is een beetje de joker van de financiële markten: niemand weet precies wat hij is, een risicoasset of een veilige haven. Analisten stellen dat de bitcoin hoger gaat door een vlucht naar risicovolle activa, maar ook dat beleggers de digimunt als een veilige haven zien in onrustige coronatijden.

Een andere kenmerk van de munt is dat volstrekt onduidelijk is waar je op inspeelt als je de bitcoin koopt. Gaan beleggers ervan uit dat mensen in de toekomst met digitale valuta betalen? Als het antwoord 'ja' is, waarom zou je dan aannemen dat mensen waardeveranderingen in hun betaalmiddel verkiezen boven stabiliteit.