Bitcoin klimt fors richting 40.000 dollar

Vorige week adverteerde Amazon met een vacature voor het leiden van de dienst digitale producten. 'We zoeken naar iemand met ervaring om onze strategie rond digitale munten en blockchaintechnologie ontwikkelt', klonk het in de vacature op de website van de onlinegigant.

Daarnaast was er vorige week de conferentie 'The B-word' waarbij populaire financiële influencers zoals Tesla-CEO Elon Musk, fondsengoeroe Cathie Wood en Twitter-CEO Jack Dorsey positieve uitspraken over de digitale munt deden. Vooral Musk was opvallend, omdat hij zei dat de elektrische autobouwer Tesla 'heel waarshijnlijk' opnieuw bitcoin zal aanvaarden als betaalmiddel. In mei had Tesla de aanvaarding van de cyptomunt stopgezet, waarna de bitcoin kelderde. Musk nam die beslissing omdat te veel fossiele brandstoffen worden gebruikt bij het minen van de bitcoin.