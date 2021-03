'Bitcoin mogelijk betaalmiddel voor internationale handel'

'Een groot aantal risico's en obstakels staat in de weg van de opmars van de bitcoin. De toekomst van de munt is dus nog altijd onzeker, maar de ontwikkelingen op korte termijn zullen een beslissende rol spelen, nu de digidukaat op het kantelpunt staat van acceptatie door de bredere maatschappij of een speculatieve implosie.'