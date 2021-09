Bitcoin nu officieel betaalmiddel in El Salvador

Het is vandaag een hoogdag voor bitcoin, want voor het eerst in de twaalfjarige geschiedenis van 's werelds grootste digitale munt is er een land dat de bitcoin als officieel betaalmiddel invoert: El Salvador. President Nayib Bukele Ortez zegt op Twitter dat zijn land al 400 bitcoins heeft gekocht ter waarde van 20,3 miljoen dollar. En daar stopt het niet bij, want hij plant 'veel meer' bitcoins te kopen.