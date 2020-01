Bitcoin op 20 procent winst sinds Nieuwjaar

Steeds meer institutionele beleggers hebben interesse in cryptomunten.

De bitcoin maakt een krachtige start dit jaar. De cryptomunt staat al op een winst van meer dan 20 procent.

De digitale valuta profiteert van een versterkend geloof dat digitale munten een belangrijke rol gaan spelen in de samenleving en in beleggingsportefeuilles. Onlangs lanceerde CME Group, de grootste derivatenbeurs ter wereld, opties op bitcoinfutures. Die ontwikkeling kan ertoe leiden dat meer institutionele beleggers zich interesseren in de bitcoin.

De ondervraagde specialisten verwachten in 2020 meer in digitale munten te beleggen dan in 2019.

De toenemende interesse van institutionele partijen blijkt ook uit een rondvraag door het persbureau Bloomberg bij financieel adviseurs. De ondervraagde specialisten verwachten in 2020 meer in digitale munten te beleggen dan in 2019. Vorig jaar polste de Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity nog naar de interesse in cryptomunten onder institutionele beleggers. Toen zei bijna de helft dat cryptomunten beleggingswaardig zijn.

9.000 dollar

De hoop op een bredere acceptatie van de bitcoin stuwde de koers van de digimunt deze week tot boven 9.000 dollar. Inmiddels is de cryptovaluta wat teruggezakt tot 8.614 dollar. Dat is nog steeds goed voor een winst van meer dan 20 procent sinds Nieuwjaar.

In de zomer steeg de bitcoin naar 14.000 dollar nadat Facebook had aangekondigd zijn eigen cryptomunt, de libra, te lanceren. Het enthousiasme voor de munt bekoelde toen later in het jaar bleek dat de libra in de VS op zware tegenwind stuitte. Zowel de Amerikaanse president Donald Trump als de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, had forse kritiek op de digivaluta.

De prijs van de bitcoin bereikte een hoogtepunt in 2017. Toen telden cryptokevers zo'n 19.000 dollar neer voor een bitcoin, waarna de munt crashte.