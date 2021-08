Bitcoin rondt opnieuw kaap van 50.000 dollar

De opmars van de cryptomunt bitcoin doet analisten weer dromen van een koersdoel van 100.000 dollar.

De bitcoin is weer bezig aan een opmars. De digitale munt klimt maandag met 3,7 procent tot 50.215 dollar, het hoogste niveau sinds mei. Daarmee is de munt alweer 68 procent sinds het dieptepunt van 29.866 dollar in juli. Berichten over een bredere adoptie van cryptomunten in de wereld stuwen de algemene cryptomarkt die inmiddels een waarde van 1.770 miljard euro heeft.

Ook maandag klinkt er weer goed nieuws, ditmaal uit de hoek van PayPal . Het betaalbedrijf zal nu ook zijn Britse klanten de mogelijkheid geven om cryptotransacties te doen. Het is de eerste keer dat PayPal die diensten buiten de VS aanbiedt, wat weer een nieuwe mijlpaal is voor crypto.

Ook in 2017 zagen we een opstoot aan het begin van het jaar, gevolgd door een nog veel forsere prijsstijging aan het einde. Thomas Spaas Bitcoinadvocaat

Nu de bitcoin weer in sneltempo opveert, durven analisten weer te dromen door een koersdoel van 100.000 dollar in het vooruitzicht te stellen. 'We zien zeer positieve signalen nu', zegt Vijay Ayyar, het hoofd Aziƫ van de cryptobeurs Luno. 'De bitcoin kan zijn vorige record testen.' In april piekte de bitcoin boven 63.000 dollar.

Herhaling van 2017?

Thomas Spaas, een advocaat die bitcoininvesteerders fiscaal bijstaat, ziet in de recente koersevolutie een gelijkaardig patroon als in 2017. 'Ook toen zagen we een opstoot aan het begin van het jaar, gevolgd door een nog veel forsere prijsstijging aan het einde. Er zijn nu veel cryptobeleggers die op een herhaling hopen.'

Bitcoin zakt onder 30.000 dollar (ook goed nieuws)

Daarnaast wijst Spaas erop dat de bitcoin de 'Chinese problemen' beter heeft verteerd dan eerder gedacht. Eerder dit jaar legde de Volksrepubliek het minen van bitcoins aan banden. 'Daardoor viel veel netwerkcapaciteit weg, een rampscenario. Maar daardoor heeft de munt nu bewezen dat het netwerk ook onder die condities blijft werken (zie video).'

Als ze cryptowinsten gaan belasten, gaan ze crypto niet verbieden. Thomas Spaas Bitcoinadvocaat