Bitcoin schiet plots hoger

Een opvallende beweging in de bitcoin maandag: de munt vliegt rond 16u plots stevig hoger en wint bijna 5 procent tot boven de 12.400 punten. Er lijkt geen direct nieuws rondom de digitale munt, maar een hint voor de achterliggende reden is mogelijk de goudprijs die maandag ook 2 procent stijgt.

Want het is goed mogelijk dat de bitcoin en goud elkaar volgen. De afgelopen weken zijn beiden stevig in waarde gestegen. Daar komt bij dat beleggers vaak dezelfde redenen aandragen voor waarom ze in bitcoin of goud beleggen: de overheid kan geen bitcoins/goud bijdrukken, terwijl dat met geld wel kan.