Bitcoin schiet voor het eerst boven 66.000 dollar

De bitcoin is al sinds vrijdag in opmars toen de eerste geruchten verschenen over de lancering van de eerste Amerikaanse bitcointracker. De tracker van ProShares is een enorm succes en ging dinsdag op de eerste dag 24 miljoen keer over de toonbank. Ook het handelsvolume boven 1 miljard dollar is historisch. Alleen een koolstofneutrale tracker van BlackRock maakte een sterker debuut.