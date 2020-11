Bitcoin snuffelt opnieuw aan record

De prijs van de bitcoin steeg dinsdagnacht boven 18.000 dollar en heeft het record van eind 2017 in zicht. Toch is er nog geen hype zoals drie jaar geleden.

De waarde van de bitcoin is sinds maart meer dan verdrievoudigd. De koers van de cryptomunt doorbrak in de nacht van dinsdag op woensdag de grens van 18.000 dollar en nadert met rasse schreden het hoogste punt ooit. Eind 2017 was de bitcoin 19.783 dollar waard.

'Deze nieuwe sprong heeft me ook verbaasd’, zegt Bert Slagter van de website LekkerCryptisch.nl, een Nederlandse journalistieke website over cryptomunten. ‘Als je kijkt naar indicatoren zoals Google Trends zie je dat consumenten nauwelijks bezig zijn met cryptomunten.'

Grote beleggers stappen in

Volgens Slagter zijn er veel aanwijzingen dat de koersexplosie deze keer het gevolg is van institutionele beleggers. Zo kreeg de Amerikaanse financiëledienstenverlener Grayscale, die institutionele beleggers via hun fondsen in cryptomunten laat beleggen, alleen al in het derde kwartaal van dit jaar meer dan 700 miljoen dollar aan nieuw geld binnen. En de vermogensbeheerder Fidelity lanceerde afgelopen zomer een bitcoinfonds.

Het softwarebedrijf MicroStrategy investeerde de afgelopen maanden 425 miljoen dollar in bitcoin. CEO Michael Saylor gelooft erg in de munt. ‘Bitcoin is geen valuta of een betalingsnetwerk’, zegt Saylor op de website van het bedrijf. ‘Het is een bank in cyberspace, gerund door onvergankelijke software, die een wereldwijde, goedkope, simpele en veilige bankrekening biedt, voor miljarden mensen die niet de optie of het verlangen hebben hun eigen hedgefonds te besturen.’ Saylor bezit privé ook voor honderden miljoenen dollars aan bitcoins, schreef hij vorige maand in een tweet.

En MicroStrategy is zeker niet het enige bedrijf dat zijn reserves investeert in de cryptomunt. Zo meldde Square - de financiëledienstenverlener van de Twitter-oprichter Jack Dorsey - dat het voor 50 miljoen dollar bitcoins had gekocht. In het bijbehorende persbericht zei het bedrijf dat het cryptovaluta ziet als een instrument van economische emancipatie en dat die een weg bieden om deel te nemen aan een wereldwijd monetair systeem. Het belang dat Square nam, is slechts goed voor 1 procent van de bezittingen van het bedrijf.

FSMA waarschuwt De Belgische toezichthouder FSMA heeft al meermaals gewaarschuwd voor fraude met cryptomunten. Op de FSMA-website staat een lange lijst met verdachte websites. Het komt er bij die sites op neer dat mensen hun geld niet terugzien op het moment dat ze de bitcoins weer willen verkopen. De FSMA oefent op geen enkel onlineplatform dat actief is in cryptomunten toezicht uit.

Alles bij elkaar stroomde er meer nieuw geld in de cryptomunt dan er in die tijd aan nieuwe bitcoins bijkwamen. ‘Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod’, zegt Slagter. ‘Als je de blockchain van bitcoins analyseert, zie je dat de bedragen op nieuw aangemaakte adressen almaar groter worden.’ Volgens Slagter is het nu afwachten op welk koersniveau het aanbod van bitcoins weer groter wordt, maar we hebben wel al een stevige berenmarkt achter de rug, dus wie eruit wilde, is er nu wel uit.’

‘Bitcoin is het goud van de 21ste eeuw’, schreef Tom Fitzpatrick, een analist van Citi, in een recent rapport. Op basis van technische analyse bepaalde hij een koersdoel van 318.000 dollar voor de cryptomunt eind volgend jaar.

‘Dat is het huidige narratief rond bitcoin’, beaamt Slagter. ‘Bitcoin wordt nu gezien als een digitaal oppotmiddel, dat net als goud niet oneindig bijgemaakt kan worden en dat moet dienen als bescherming tegen inflatie.’

Slagter verwijst naar de centrale banken, die door middel van de ‘geldpers’ de inflatie proberen aan te jagen. De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, wil zelfs tijdelijk de inflatie boven de doelstelling van 2 procent laten uitkomen om eerder misgelopen inflatie te compenseren. Ook de Amerikaanse miljardair Paul Tudor Jones koopt naar eigen zeggen bitcoins als indekking tegen inflatie.

‘Beleggers zijn op zoek naar bescherming tegen inflatie en aangezien aandelenwaarderingen de pan uitrijzen en obligaties en spaarboekjes nauwelijks iets opleveren, is er eigenlijk geen alternatief voor bitcoin, goud of zilver’, zegt Slagter.

Wanneer terug een hype?

De vraag is nu wat er moet gebeuren om een nieuwe bitcoinhype te ontketenen. Eind 2017 was het op verjaardagsfeestjes, bij de koffieautomaat en in de taxi het gesprek van de dag. ‘Dat komt weer als er opnieuw fomo komt’, zegt Slagter. Hij doelt op het acroniem fear of missing out, de angst om iets te missen. ‘Ik zie twee katalysatoren die de wenkbrauwen zullen doen fronsen’, zegt hij. Het eerste moment is als de koers van bitcoin boven 20.000 dollar komt. De tweede katalysator ziet hij als de totale marktkapitalisatie van bitcoins boven 1.000 miljard dollar stijgt. ‘Dan wordt het interessant voor de grotere partijen, die de bitcoin nu nog te klein vinden om hun bezit te diversifiëren’, denkt Slagter.

De kaap van 20.000 dollar is niet veraf meer, de marktkapitalisatie ligt rond 330 miljard dollar.