Bitcoin verdubbelt in 5 maanden

De bitcoin is de afgelopen maanden stevig in waarde gestegen. De munt begint zich als goud te gedragen.

De prijs van de bitcoin is in vijf maanden verdubbeld tot 12.260 dollar. De digitale munt maakte dat ritje omhoog zonder noemenswaardig nieuws rond de digidukaat. De munt lijkt net als de goudprijs positief te reageren op het losbarsten van de corona-crisis en de trend te volgen van het gele edelmetaal.

Bitcoin, goud & geld | Bull, Bear & Bas

Een mogelijke verklaring is dat beleggers zowel bitcoin als goud zien als een diversificatie van de portefeuille. Dat biedt bescherming tegen een mogelijke tweede verkoopgolf als gevolg van een verheviging van de pandemie.

Maar een andere goede verklaring is dat beleggers ze allebei zien als een vluchthaven tegen mogelijk hoge inflatie. Net als goud zien echte fans de bitcoin een rol spelen in het internationale betalingssysteem. Het gaat in beide gevallen om een object dat overheden niet kunnen bijmaken, in tegenstelling tot geld.

Al eeuwen is er een economische discussie tussen twee groepen mensen: de ene groep wil dat overheden geld kunnen bijmaken om crises te bezweren terwijl de andere groep wil dat geld waardevast is. De intensiteit van de discussie varieert in de tijd, maar er blijft een groep die fel voorstander is van waardevaste munten. Deze groep is dan ook bang voor hoge inflatie, wanneer overheden geld beginnen uit te delen.