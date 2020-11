Bitcoin zakt fors in waarde

Na een ongekende rally in november verliest de digitale munt bitcoin fors terrein.

Het ging hard de jongste weken: in een maand tijd won de bitcoin meer dan 36 procent en steeg daarmee boven 19.000 dollar. Maar donderdag is het andere koek, want de digimunt dondert rond 15 uur dik 8 procent lager. Eerder op de dag was het verlies zelfs groter dan 10 procent.

Er is geen specifiek nieuws dat de klap kan verklaren, maar dergelijke correctiebewegingen zijn niet vreemd omdat de bitcoin erg volatiel is. Dat betekent dat de munt - zoals in november - hard kan stijgen, maar ook fors kan dalen.

Ommekeer

'Het voelt meer en meer alsof we dicht bij een ommekeer zijn voor de bitcoin', zegt handelaar John Kramer van het cryptohandelbedrijf GSR tegen de financiële site Business Insider. 'Een afkoeling is verwacht. Omdat er nu meer bekende fondsmanagers en andere institutionele beleggers meedoen, is het moeilijk deze daling niet ernstig te nemen.' Daarmee verwijst Kramer naar de crash die volgde op de bitcoinhausse van eind 2017, waarbij vooral particuliere beleggers verantwoordelijk leken voor de koersstijgingen.'

Volgens Kramer is de rally van de afgelopen weken te verklaren door de hoge stand van de beurzen. 'Veel beleggers zeggen dat de aandelenmarkten losstaan van de economische realiteit, waardoor bij hogere koersen de risico's toenemen.' Volgens de handelaar kopen beleggers daarom bitcoins.

Dollar

Een andere reden is volgens Kramer de zorgen over de waarde van de dollar. 'Dat komt door de grote stimulusreactie die de pandemie heeft veroorzaakt. Daardoor maken grote vermogensbeheerders zich zorgen over een daling van de dollar. De bitcoin heeft slechts een beperkt aanbod.'

