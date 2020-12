Bitcoin zet koers naar 30.000 dollar

Terwijl de Europese beurzen woensdag een pauze inlasten in hun eindejaarsrally, blijft de cryptomunt bitcoin hogere sferen opzoeken.

De bitcoin ligt op schema om het jaar met een knal af te sluiten. 's Werelds grootste cryptomunt steeg woensdagmiddag boven 28.000 dollar (23.000 euro), een nieuw record. In december werd de bitcoin ruim 40 procent meer waard. Daarmee zit de munt op koers om zijn beste maandprestatie sinds begin 2019 neer te zetten.

Op 16 december brak de bitcoin voor het eerst door de grens van 20.000 dollar. Begin dit jaar kostte de cryptomunt zo'n 8.000 dollar, om tijdens de eerste coronagolf te halveren tot minder dan 4.000 dollar. Daarna steeg de prijs en vooral na de zomer ging het hard. De cryptomunt is dit jaar bijna verviervoudigd. Believers zien digimunten als een goede afdekking tegen de zwakte van de dollar en het inflatierisico. Ook institutionele beleggers laten zich in toenemende mate met cryptomunten in.

Bitcoinbeleggers menen dat de waardestijging ditmaal wel fundamenteel gedragen wordt nu de bitcoin almaar meer als legitiem betaalmiddel wordt aanvaard.

De Bloomberg Galaxy Crypto Index, die de grootste digitale valuta volgt, is sinds januari met 270 procent gestegen nu ook rivaliserende munten als ethereum van zich laten horen. Critici twijfelen dan weer aan de geldigheid van de cryptomunten als activaklasse door hun speculatieve karakter met zogenaamde 'boom & bust'-cycli, waarbij sterke stijgingen in het verleden gevold werden door een grote waardedaling.

Bitcoinbeleggers menen dat de waardestijging ditmaal wel fundamenteel gedragen wordt, nu de bitcoin almaar meer als legitiem betaalmiddel wordt aanvaard. Onder meer de betalingsdienstverlener PayPal staat betalingen in bitcoin toe. Ook grote fondsenhuizen, waaronder Fidelity, richten aparte bitcoinfondsen op.

Door hun opmars komen cryptomunten meer en meer in het vizier van regelgevers. Om belastingfraude en -ontduiking te bestrijden wil Europa voor cryptomunten en elektronisch geld dezelfde gegevensuitwisseling als voor andere financiële producten.

Ripple

De Amerikaanse beurswaakhond SEC opende deze maand een onderzoek naar marktmisleiding door Ripple Labs. Het Amerikaanse technologiebedrijf heeft een eigen betalingsprotocol ontwikkeld met de digitoken XRP. Verschillende handelsplatformen voor cryptomunten, waaronder de marktleider Coinbase, besloten de handel in XRP op te schorten waarop de digimunt met 70 procent in waarde kelderde. Het vertrouwen in de bitcoin bleef in die tumult behouden.