Bitcoin zet koers richting 50.000 dollar

Elon Musk, de topman van Tesla , gaf de bitcoin dinsdag zijn grootste cadeau tot dusver : een ticket naar salonfähigkeit. De producent van elektrische wagens pompte 1,5 miljard dollar in de bitcoin, zo leerde het bij de SEC ingediende jaarverslag . Tesla zegt ook plannen te smeden om in de toekomst bitcoinbetalingen te aanvaarden.

De cryptomunt wordt door de forse aankoop van Tesla plots een stuk 'matuurder'. 'Dit is mogelijk een gamechanger', zegt analist Dan Ives van Wedbush Securities. 'De grote vraag blijft wel in welke mate andere bedrijven dit voorbeeld gaan volgen. Of blijft dit beperkt tot een handvol bedrijven?'

Naast Tesla belegt ook het softwarebedrijf Microstrategy zijn cash in bitcoins. Microstrategy gaat daar verhoudingsgewijs nog wel nog een stuk verder in dan Tesla. De 1,5 miljard dollar vertegenwoordigt bij Tesla 11 procent van de cash op de balans. 'We willen een deel van de cash in alternatieve activa beleggen, waaronder ook digitale activa en goud', klinkt het bij Tesla. Microstrategy belegt daarentegen al zijn beschikbare cash in bitcoins, waardoor dat aandeel een doorslagje is geworden van de bitcoinprijs. Microstrategy wordt net als Tesla geleid door een excentrieke miljardair-CEO: Michael Saylor. Hij gelooft dat de dollar waardeloos wordt door het beleid van de Federal Reserve.