BlackRock pleit voor meer China in portefeuille ondanks techstress

De Chinese overheid vuurde dinsdag nog eens nieuwe regelgeving op de techsector af. Techaandelen doken andermaal lager, maar dat weerhoudt de vermogensbeheerder BlackRock er niet van China een veel groter gewicht te geven.

De Chinese Communistische Partij is nog niet klaar met de techsector de duimschroeven aan te draaien. Dinsdag volgde alweer een salvo, van de Chinese concurrentiewaakhond deze keer. Die ontvouwde nieuwe regels om oneerlijke concurrentie tussen internetplatformen te verbieden en het gebruik van gebruikersdata aan banden te leggen. Zo mogen techbedrijven niet langer data en algoritmes inzetten om de keuzes van hun klanten te beïnvloeden. De sector heeft tot 15 september om te reageren op de voorgestelde regelgeving.

De reactie op de aandelenmarkt liet zich voorspellen: de koersen van Chinese techgiganten als Alibaba en Tencent kregen voor de zoveelste keer dit jaar een knauw. Op de beurs van Hongkong verloor Alibaba 4,8 procent, Tencent ging 4,1 procent lager. Ook de Nasdaq Golden Dragon China-index, die 98 Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering omvat, dook meteen na de opening stevig in het rood. De index verloor ruim 50 procent sinds zijn hoogtepunt in februari, in tandem met de escalerende campagne van de Chinese overheid tegen de techsector.

Aparte status

Het is daarom opmerkelijk dat ’s werelds grootste vermogensbeheerder, BlackRock, een lans breekt voor het drastisch opvoeren van het gewicht van China in beleggingsportefeuilles. Het land hoort volgens BlackRock niet langer thuis in de categorie van groeilanden, maar verdient een aparte status. Daar hoort een groter gewicht bij. ‘China is ondervertegenwoordigd in wereldwijde beleggingsportefeuilles en in indexen’, stelde Wei Li, hoofdstrateeg van het BlackRock Investment Institute (BII), in de zakenkrant Financial Times. Dat idee dook ook op in het recente ‘midyear outlook’-rapport van het BII.

Volgens Wei mag het gewicht van China in een gediversifieerde wereldportefeuille ‘twee- tot driemaal’ groter zijn dan typisch het geval is. Chinese aandelen hebben een gewicht van 4,2 procent in de MSCI All World-index, maar dat mag dus idealiter zo’n 10 procent bedragen. Wei erkent dat de agressieve overheidscampagne en de spanningen met de VS op korte termijn volatiliteit kunnen veroorzaken, maar rekent op 'grotere langetermijnrendementen'. 'Het is een reis waarbij een stap voorwaarts gevolgd wordt door een halve stap terug', aldus Wei.