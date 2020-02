BlackRock verdubbelt aanbod duurzame trackers

'2019 was een erg goed jaar voor de in Europa geregistreerde trackers, want hun activa stegen met 34 procent en overschreden de grens van 1.000 miljard dollar.' Dat zegt Charles Symons, hoofd van iShares Belgiƫ, de dochter van BlackRock die trackers beheert. Trackers of ETF's zijn beursgenoteerde fondsen die doorgaans een aandelen- of obligatie-index of de prijs van een grondstof schaduwen.