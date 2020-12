Blijft Amerikaanse huizenmarkt sterk?

Terwijl de coronacrisis een verwoestende storm is voor de economie is de Amerikaanse huizenmarkt in topconditie gebleven. Zelfs de tweede golf lijkt de opmars niet te kunnen stoppen.

Dinsdag om 16.00 uur weten we hoe het gesteld is met de verkoop van bestaande woningen in de VS. Dat geeft ook een beeld over de gezondheid van de Amerikaanse huizenmarkt. Economen voorspellen dat er in november 6,7 miljoen woningen op jaarbasis zijn gewisseld van eigenaar, iets minder dan de 6,85 miljoen verkopen in de maand daarvoor.

Het is de vraag wat het effect van de tweede golf zal zijn in de VS. Het aantal besmettingen is de laatste weken weer sterk aan het oplopen, waardoor staten genoodzaakt zijn strengere maatregelen in te voeren. Die coronamaatregelen hebben weer een negatieve invloed op de economische activiteit en dat heeft weer zijn invloed op het aantal verkopen.

Tijdens de eerste coronagolf nam het aantal huizenverkopen af van 5,76 miljoen op jaarbasis in februari naar een bodem van 3,91 miljoen in mei. Toch had die eerste golf geen negatief effect op de Amerikaanse huizenprijzen, sterker nog de prijzen boomen sinds de coronacrisis:

Dat nu juist de huizenprijzen een van de grote winnaars zijn van corona lijkt vreemd in een klimaat van hoge werkloosheid, waarbij het logisch lijkt dat Amerikanen de aankoop van een huis uitstellen door het risico op jobverlies.

Thuiswerkende Amerikanen kopen een groter huis, zodat ze een eigen kantoortje kunnen opzetten.

Maar met de coronacrisis is een ander fenomeen opgestart: je huis als kantoor. Door de pandemie zien veel bedrijven zich genoodzaakt hun personeel, wanneer dat mogelijk is, thuis te laten werken. Dat blijkt tegenwoordig - met een forse dosis hulp van de vele techondernemingen die het onlineverkeer overeind houden - prima te lukken. Een probleem is wel dat je soms met rondrennende kinderen in dezelfde huiskamer zit. Dat probleem lijken veel Amerikanen nu op te lossen door een groter huis te kopen met meer kamers, zodat ze een eigen kantoortje kunnen opzetten. In België zien we overigens een vergelijkbaar fenomeen.

Hoewel er nu een tweede golf is, lijkt het onwaarschijnlijk dat deze de opmars van de Amerikaanse huizenmarkt zal stoppen. Want het is aannemelijk dat de effecten van deze golf vergelijkbaar zijn als die van de eerste. Al kan het natuurlijk zijn dat er dit keer onverwachte economische effecten kunnen zijn, zoals minder overheidssteun.