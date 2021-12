‘Blockchain maakt aandelenhandel kwart goedkoper’

De blockchaintechnologie, die toelaat om van activa makkelijk te transfereren digitale tokens te maken, kan de aandelenhandel vanaf 2030 4,6 miljard euro goedkoper maken. Dat blijkt uit een studie van Roland Berger en Keyrock.

De blockchaintechnologie zal tot een revolutie leiden in de financiële industrie. Het gebruik van een open en gedecentraliseerd netwerk van computers dat transacties verwerkt en bijhoudt, is er nog niet op grote schaal aanwezig, maar enkele banken kondigden al hun eerste transacties via blockchain aan. Vorige week verkocht AXA Investment Managers voor rekening van Société Générale zijn eerste obligaties in de vorm van tokens via de publieke blockchain Ethereum.

24% besparing De aandelenhandel kan dankzij tokenisatie 24 procent goedkoper gebeuren vanaf 2030.

‘Die tokenisatie is potentieel de meest disruptieve innovatie van blockchain’, zegt Frederick Van Gysegem van Roland Berger. Dat strategisch adviesbureau deed samen met het fintechbedrijf Keyrock een onderzoek naar de mogelijke impact van tokenisatie op het financieel systeem. Keyrock is een Belgische marktmaker voor internationale cryptobeurzen met 60 werknemers. Het bedrijf zoekt er nog 39 extra de komende zes maanden.

Clearinghuis overbodig

‘De aandelenhandel wordt wellicht het eerste domein om tokenisatie op grote schaal te gebruiken’, zegt Van Gysegem. ‘Het maakt tussenpersonen overbodig. Er is geen clearinghuis meer nodig dat optreedt als een centrale tegenpartij. Ook setttlement, de uitwisseling van cash tegen effecten, wordt veel goedkoper, net zoals de bewaargeving met zijn vele agentenbanken en custodians. We ramen de kostenbesparing vanaf 2030 jaarlijks op 4,6 miljard euro. Dat is 24 procent van de kosten in de aandelenhandel.’

Je zal een tiende van een Solvay-aandeel kunnen verhandelen, voor een fractie van de huidige kosten. Kevin de Patoul CEO Keyrock

Kevin de Patoul, de CEO van Keyrock, wijst erop dat de handel via digitale tokens nog voordelen heeft. ‘Je kan zowat alle activa digitaliseren en opdelen in kleinere delen. Retailbeleggers zullen toegang krijgen tot sectoren waar ze nu moeilijk in kunnen investeren, zoals private-equityfondsen of grote vastgoed- en infrastructuurprojecten. De handel zal groeien. Je zal een tiende van een Solvay-aandeel kunnen verhandelen, voor een fractie van de huidige kosten. Het zal de beurshandel democratischer maken.’

De tokenisatie zal geleidelijk gebeuren, stelt de studie. De regelgeving moet zich aanpassen, de industrie moet tot gezamenlijke standaarden komen en de systemen moeten de toenemende schaalgrootte aankunnen. ‘Regelgeving is cruciaal om het vertrouwen van beleggers te garanderen. Ook in de huidige cryptomarkt wacht ons nog meer regelgeving’, zegt de Patoul.

Aanpassen